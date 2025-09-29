Kako da ti telefon traje duže – bez aplikacija, punjača i tehničke gimnastike

Ne moraš da instaliraš ništa – samo promeni 5 navika i telefon ti traje duže.
Ako se pitaš kako da ti telefon traje duže bez aplikacija i punjača, odgovor je jednostavan: promeni navike, ne softver. U nastavku ti dajem konkretne korake koje možeš da primeniš odmah, bez instaliranja i bez tehničkog znanja.
Kako da ti baterija traje duže bez punjenja?
Smanji potrošnju tako što ćeš isključiti ono što ti ne treba.
- Smanji osvetljenje ekrana – automatski režim je tvoj saveznik.
- Isključi Bluetooth, GPS i Wi-Fi kad ih ne koristiš.
- Uključi režim štednje baterije – većina telefona ga ima.
- Zatvori aplikacije koje rade u pozadini – ne moraš da ih brišeš, samo ih ugasi.
- Koristi tamnu temu – OLED ekrani troše manje struje na crne piksele.
Ovo su sitnice koje ti mogu produžiti bateriju i do 30% dnevno.
Kako da ti telefon fizički traje duže?
- Ne moraš da kupuješ dodatke – samo budi pažljiviji.
- Ne koristi telefon dok se puni – grejanje ubija bateriju.
- Ne ostavljaj ga na suncu, radijatoru ili u kolima.
- Čisti port za punjenje povremeno – prašina pravi problem.
- Koristi običnu futrolu i staklo – ne mora da bude skupo, samo da štiti.
- Ne punj ga do 100% svaki put – idealno je između 20% i 80%.
Ako ti je telefon alat, tretiraj ga kao alat, ne kao igračku.
Kako da ti softver ne uspori telefon?
- Bez aplikacija za čišćenje – koristi ono što već imaš.
- Obriši keš iz podešavanja – ne moraš da znaš šta je, samo klikni.
- Redovno restartuj telefon – kao kad se resetuješ posle napornog dana.
- Ažuriraj sistem kad ti se nudi – ne ignoriši obaveštenja.
- Obriši aplikacije koje ne koristiš – manje je više.
- Ne zatrpavaj galeriju – prebaci slike na računar ili cloud.
Telefon ti ne treba da bude skladište, već produžetak tvoje ruke.
Kako da ti telefon traje duže bez dodatnih troškova?
- Menjaj navike, ne aplikacije.
- Štedi bateriju pametno.
- Ne pregrevaj uređaj.
- Održavaj softver čistim.
- Ne puni do kraja svaki put.
Ne moraš da budeš stručnjak – samo neko ko zna da ceni ono što ima.
