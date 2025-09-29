Kako da ti telefon traje duže – bez aplikacija, punjača i tehničke gimnastike

 –  
Foto: Krstarica/AI

Ne moraš da instaliraš ništa – samo promeni 5 navika i telefon ti traje duže.

Ako se pitaš kako da ti telefon traje duže bez aplikacija i punjača, odgovor je jednostavan: promeni navike, ne softver. U nastavku ti dajem konkretne korake koje možeš da primeniš odmah, bez instaliranja i bez tehničkog znanja.

Kako da ti baterija traje duže bez punjenja?

Smanji potrošnju tako što ćeš isključiti ono što ti ne treba.

  1. Smanji osvetljenje ekrana – automatski režim je tvoj saveznik.
  2. Isključi Bluetooth, GPS i Wi-Fi kad ih ne koristiš.
  3. Uključi režim štednje baterije – većina telefona ga ima.
  4. Zatvori aplikacije koje rade u pozadini – ne moraš da ih brišeš, samo ih ugasi.
  5. Koristi tamnu temu – OLED ekrani troše manje struje na crne piksele.

Ovo su sitnice koje ti mogu produžiti bateriju i do 30% dnevno.

Kako da ti telefon fizički traje duže?

  1. Ne moraš da kupuješ dodatke – samo budi pažljiviji.
  2. Ne koristi telefon dok se puni – grejanje ubija bateriju.
  3. Ne ostavljaj ga na suncu, radijatoru ili u kolima.
  4. Čisti port za punjenje povremeno – prašina pravi problem.
  5. Koristi običnu futrolu i staklo – ne mora da bude skupo, samo da štiti.
  6. Ne punj ga do 100% svaki put – idealno je između 20% i 80%.

Ako ti je telefon alat, tretiraj ga kao alat, ne kao igračku.

Kako da ti softver ne uspori telefon?

  1. Bez aplikacija za čišćenje – koristi ono što već imaš.
  2. Obriši keš iz podešavanja – ne moraš da znaš šta je, samo klikni.
  3. Redovno restartuj telefon – kao kad se resetuješ posle napornog dana.
  4. Ažuriraj sistem kad ti se nudi – ne ignoriši obaveštenja.
  5. Obriši aplikacije koje ne koristiš – manje je više.
  6. Ne zatrpavaj galeriju – prebaci slike na računar ili cloud.

Telefon ti ne treba da bude skladište, već produžetak tvoje ruke.

Kako da ti telefon traje duže bez dodatnih troškova?

  • Menjaj navike, ne aplikacije.
  • Štedi bateriju pametno.
  • Ne pregrevaj uređaj.
  • Održavaj softver čistim.
  • Ne puni do kraja svaki put.

Ne moraš da budeš stručnjak – samo neko ko zna da ceni ono što ima.

