Kako da ti telefon traje duže – bez aplikacija, punjača i tehničke gimnastike

Ne moraš da instaliraš ništa – samo promeni 5 navika i telefon ti traje duže.

Ako se pitaš kako da ti telefon traje duže bez aplikacija i punjača, odgovor je jednostavan: promeni navike, ne softver. U nastavku ti dajem konkretne korake koje možeš da primeniš odmah, bez instaliranja i bez tehničkog znanja.

Kako da ti baterija traje duže bez punjenja?

Smanji potrošnju tako što ćeš isključiti ono što ti ne treba.

Smanji osvetljenje ekrana – automatski režim je tvoj saveznik. Isključi Bluetooth, GPS i Wi-Fi kad ih ne koristiš. Uključi režim štednje baterije – većina telefona ga ima. Zatvori aplikacije koje rade u pozadini – ne moraš da ih brišeš, samo ih ugasi. Koristi tamnu temu – OLED ekrani troše manje struje na crne piksele.

Ovo su sitnice koje ti mogu produžiti bateriju i do 30% dnevno.

Kako da ti telefon fizički traje duže?

Ne moraš da kupuješ dodatke – samo budi pažljiviji. Ne koristi telefon dok se puni – grejanje ubija bateriju. Ne ostavljaj ga na suncu, radijatoru ili u kolima. Čisti port za punjenje povremeno – prašina pravi problem. Koristi običnu futrolu i staklo – ne mora da bude skupo, samo da štiti. Ne punj ga do 100% svaki put – idealno je između 20% i 80%.

Ako ti je telefon alat, tretiraj ga kao alat, ne kao igračku.

Kako da ti softver ne uspori telefon?

Bez aplikacija za čišćenje – koristi ono što već imaš. Obriši keš iz podešavanja – ne moraš da znaš šta je, samo klikni. Redovno restartuj telefon – kao kad se resetuješ posle napornog dana. Ažuriraj sistem kad ti se nudi – ne ignoriši obaveštenja. Obriši aplikacije koje ne koristiš – manje je više. Ne zatrpavaj galeriju – prebaci slike na računar ili cloud.

Telefon ti ne treba da bude skladište, već produžetak tvoje ruke.

Kako da ti telefon traje duže bez dodatnih troškova?

Menjaj navike, ne aplikacije.

Štedi bateriju pametno.

Ne pregrevaj uređaj.

Održavaj softver čistim.

Ne puni do kraja svaki put.

Ne moraš da budeš stručnjak – samo neko ko zna da ceni ono što ima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com