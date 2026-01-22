Kako da uštedite 1.500 evra za godinu dana, a da i ne osetite? Više nego lako…

Nemojte trošiti taj novac tokom godine. Čuvajte ga kako biste nakon 12 meseci imali na raspolaganju tačno 1465 evra

Stručnjaci uvek ističu da je princip štednje sa evrima vrlo jednostavan, a sastoji se u tome da trošite manje novca nego što ga dobijete.

I zaista zvuči jednostavno, ali u praksi je vrlo teško ostvarivo, naročito ako prihodi nisu visoki. Ali postoji trik uz čiju pomoć ipak možete da uštedite.

Uštedeti 1.500 evra u godinu dana zvuči vrlo primamljivo. Za neke je to iznos mesečne plate, a za druge višemesečni prihod. A do njega ćete doći jednostavnim koracima. Potrebna vam je kasica prasica. Ne mora to da bude ona starinska u obliku praseta niti neka super moderna. Zapravo, može poslužiti i obična kutija, koverat ili pak odvojeni štedni račun.

Svakog ponedeljaka u kasicu ili na račun stavite iznos od jednog evra. U utorak stavite dva, u sredu tri, u četvrtak četiri, u petak pet, u subotu šest i u nedelju sedam evra. Za nedeljnu dana stavili ste na stranu 28 evra, a niste to ni osetili. Za mesec dana tako ste uštedeli 112 evra, piše Tips’n’Tricks.

Neki će reći da nemaju 28 evra nedeljno koje mogu da uštede, pa stručnjaci kažu da u tom slučaju proverite možete li ostvariti dodatni honorarni prihod, ili smanjiti troškove.

Dodatni saveti za uštedu

Recimo, kuvajte kući i nosite svoju hranu na posao. Umesto da kupujete kafu u kafiću, ponesite je od kuće u termosu ili je skuvajte na poslu. Jeste li sigurni da vam baš sada trebaju one farmerke koje planirate da kupite? Mogu li drugi troškovi da sačekaju?

Ako svakodnevno razmišljate na takav način o svojim troškovima, vrlo brzo ćete ustanoviti da je uz ovu metodu štednja vrlo jednostavna.

I upamtite, nemojte trošiti taj novac tokom godine. Čuvajte ga kako biste nakon 12 meseci imali na raspolaganju tačno 1465 evra, a tada sebi možete dati oduška.

