Kako da vam 2022. godina bude SREĆNA: 5 koraka do ostvarenih ciljeva

Uđite u Novu godinu optimistični

Krajem godine obično ljudi sumiraju utiske i donose nove odluke.

Nije loše da na jedan papir zapišete ciljeve koje želite da ostvarite i da ga zakačite na vidiljvom mestu. To će vas motivisati da tokom cele 2022. godine vredno radite na ostvarenju istih.

Osim toga, dobro je da u Novu godinu uđete što rasterećeniji, da razrešite sukobe sa drugim ljudima ako ih imate, kao i da porazgovarate sami sa sobom.

Razmislite šta je to što biste promenili kod sebe, a ovi saveti će vam pomoći da u 2022. godinu uđete spremniji za nove početke.

Recite zbogom izgovorima

Šta god da radimo, sve je moguće postići ako to želimo i vredno radimo na tome. Ako nam se neke stvari “nude na tanjiru”, a mi nismo voljni da ih preuzmemo, onda je do nas.

Signro ste čuli za floskulu “Ko hoće, nađe način”. Sada znate da je ta rečenica zaista i tačna. Koji god cilj da imate za 2022. godinu, svakako je bolje da vredno radite na njemu jer ćete na kraju sledeće godine biti ponosni na sebe i ono što ste postigli. Taj ponos i mir koji ćete osećati će nadvladati nad svim preprekama i umorom koje ste na tom putu osećali.

Oslobodite se svega što vam nije potrebno

Kako često kažu, ako živimo u neredu i haosu, i u nama će biti nered. Potrudite se da za novogodišnje veče sredite dom u kojem živite, ali nastavite i da u 2022. godini živite u urednoj kući. Oslobodite se viška stvari koje vam nisu potrebne, konačno otvorite fioke koje dugo stoje zatrpane i proberite šta vam je od toga zaista potrebno, a šta treba da se baci.

Osećaćete se slobodnije i imaćete više prostora za sebe.

Izbacite bes iz sebe

Vreme je da se okrenete sebi. Potiskivanje emocija dovodi do frustracije i besa, pa je dobro da to izbacite iz sebe. Ova vežba će vam koristiti ne samo tokom 2022. godina, već i za ceo život. Veoma je važno da naučite kako da se nosite sa negativnim emocijama.

Osećaj krivice ostavite u 2021.

Svi mi grešimo i to je činjenica, ali ne treba zbog toga se osećate loše. Ipak, mnogi ljudi ostaju zaglavljeni u osećaju krivice, što dovodi do nagomilavanja negativnih osećanja. Ako ste napravili neku grešku i neko vam je to oprostio, vreme je da i vi oprostite sebi i da krenete dalje. Nemojte biti svoj najveći neprijatelj, nego svoja najveća podrška.

Zaboravite na upoređivanje sa drugima

Vi živite svoj život. Drugi ljudi vam ne plaćaju račune, ne brinu o vašem zdravlju, niti o vašim problemima. Zbog toga je potpuno besmisleno upoređivati se sa drugima. U redu je da se upoređujete sa drugima na zdrav način, jer drugačije nećete znati da postoje bolje stvari u životu od onih koje vi trenutno imate.

Ali, kada počnete da osećate da vas to guši i da budi negativne emocije u vama, ili čak da je uzelo toliko maha, vreme je da zaboravite na to i da preispitate koji je koren tog problema.

