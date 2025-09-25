Kako da za 5 minuta dokažete nekome, ko stalno ‘prosipa pamet’, da mu inteligencija nije jača strana

,,Jedna od najjneugodnijih karakteristika našeg vremena je glupost onih koji su samouvereni i neodlučnost ili sumnja onih koji imaju dovoljno razvijenu maštu i razumevanje!“, napisao je Bertrand Rasel.

Jednom sam naručio dupli sendvič sa ćuretinom. I odjednom momak iza mene reče: „Ne treba da jedeš meso.“

Okrenuo sam se i slegnuo ramenima.

„Ozbiljno“, reče on, podižući glas. „Meso šteti tvom zdravlju.“

„Možda“, odgovorio sam. „Ali ja volim meso.“

Očigledno, ovo je bio pogrešan odgovor. „Prijatelj me upoznao sa vegeterijanskom hranom. Samo budale jedu meso. Nema ništa gore od mesa. Naučni dokazi su nepobitni.“

Onda je zastao, prišao mi, suzio oči i zagledao se u moje lice.

„To je promenilo moj život“, bio je njegov sledeći znak.

„Nisam siguran da je meso tako loše…“ odgovorio sam. „Ali stvarno mi je drago što ti je vegeterijanstvo pomoglo. Koliko dugo ne jedeš meso?“

„Drugi dan,“ odgovorio je čovek.

Daning – Kruger efekat

Moj razgovor sa vegetarijancem može se nazvati idealnim primerom Daning – Krugerovog efekta: tipom kognitivne distorzije koju opisuju psiholozi David Daning i Džastin Kruger. Po njemu ljudi misle da su pametniji nego što jesu. Kombinujte nedostatak samosvesti sa slabom kognitivnim sposobnostima, i evo ga – vi već precenjujete svoju inteligenciju i sposobnosti.

Profesor psihologije na Univerzitetu Mičigen kaže: „Ako ste nekompetentni, ne možete znati to. Veštine koje su vam potrebne da biste dali pravi odgovor su iste veštine koje su vam potrebne da biste razumeli koji je odgovor pravi.“

Filozof Bertrand Rasel je napisao: „Jedna od najjneugodnijih karakteristika našeg vremena je glupost onih koji su samouvereni i neodlučnost ili sumnja onih koji imaju dovoljno razvijenu maštu i razumevanje!“

Ili kako je moj deda jednom rekao, „što je osoba gluplja, to više misli da je pametna“. S druge strane, ljudi sa razvijenim sposobnostima imaju tendenciju da potcenjuju sebe i svoju kompetenciju, iako pretpostavljaju da zadaci koje obavljaju sa lakoćom bi trebalo da budu laki svima.

Mudrost i sigurnost su nespojivi

Džef Bezos kaže: „Najpametniji među ljudima stalno preispituju svoje razumevanje problema, za koji misle da su već rešeni. Oni su otvoreni za nove ideje, nove izazove a sve da bi našli najbolje rešenje.“

Činjenica je da su mudrost i izvesnost nespojivi!

Biti mudar znači razumeti da još uvek ne znaš mnogo.

Biti mudar da pokušaš da razumeš, a ne samo da budeš u pravu.

Biti mudar je shvatiti grešku, izviniti se i ljubazno se povući.

Autorka Džesika Stilman kaže: „Sledeći put kada želite da utvrdite da li je vaš sagovornik zaista tako pametan ili se samo pretvara, ne pitajte ga da li je uvek u pravu. Bolje ga pitajte kada je poslednji put pogrešio. Ako ta osoba kaže da ne greši, onda verovatno i nije tako pametan kao što izgleda.“

To znači samo jedno – veliki je neznalica!

(Stil.Kurir)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com