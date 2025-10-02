Kako da zaspite za dva minuta i odspavate 10 sati? Trik je u metodi koju koriste i vojnici

Mnogi ljudi ne spavaju dovoljno, a procenjuje se da problem sa spavanjem ima jedan od pet osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu. Neisprekidan i dubok san je važan za zdravlje celokupnog tela, te je zbog toga ekspert za spavanje Adeel ul-haq podelio rutinu koja mu pomaže da zaspi za oko dve minuta i ostvari do deset sati neprekidnog sna. Ova proverena metoda, koju su prvi počeli da primenjuju vojnici, kombinaciju vežbe, režima ishrane, pravilne večernje rutine i tehnike opuštanja.

Zašto je svakodnevna aktivnost važna

Adeel preporučuje najmanje sat vremena fizičke aktivnosti dnevno, bilo da je reč o brzom hodanju ili teretani, ali izbegava intenzivan trening posle 18 časova jer to može ometati san; vežbanje rano tokom dana pomaže da se telo prirodno umori i lakše utonete u san.

Ishrana koja pomaže snu

Izbegavajte teške i začinjene obroke neposredno pre spavanja jer mogu izazvati gorušicu i povisiti telesnu temperaturu; umesto toga, u toku dana birajte namirnice koje podržavaju san poput badema, ćuretine, kivija, masne ribe i belog pirinča.

Rutina pred spavanje

Dosledan raspored buđenja i odlaska na spavanje ključno je sredstvo za treniranje tela da zaspi redovno; Adeel koristi dva alarma — jedan za buđenje i drugi kao podsetnik za početak večernje rutine, koja obično uključuje topao kupatilo otprilike dva sata pre spavanja kako bi se telo ohladilo i pripremilo za san.

Okruženje za idealan san

Isključite elektronske uređaje iz spavaće sobe jer plavo svetlo ometa proizvodnju melatonina; preporučena temperatura sobe je hladnija, oko 16–18 °C, a potpuna tama i bez distrakcija dodatno olakšavaju uspavljivanje.

Vojska koristi staru tehniku za brzo uspavljivanje

Kada misli počnu da lutaju, Adeel praktikuje takozvanu vojnu tehniku spavanja koja kombinuje duboko disanje, progresivno opuštanje mišića i vizuelizaciju.

„Tehnika uključuje duboko disanje, opuštanje mišića i vizuelizaciju i to je jedan od najboljih načina koje sam pronašao da brzo zaspim.

„Sve što treba da uradite je da legnete ravno na leđa, zatvorite oči i polako dišete. Zatim, vizuelizujte svoje telo i idite od glave do pete opuštajući pojedinačne delove tela.

„Pokušajte da zamislite sebe kako tonete u krevet, dok duboko, ali sporo dišete. Ako vam ne uspe odmah, ne paničite, nastavite da vežbate i začas ćete zaspati.“, savetuje stručnjak za san na kraju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com