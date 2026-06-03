Tajna stare škole: Kako da dobijete preplanulu boju kao sa mora, a da ne izgorite prvog dana?

Kako dobiti preplanulu boju kao nekada, bez crvenila i ljuštenja. Trik stare škole koji radi i danas, evo kako da ga ponovite.

Kako dobiti preplanulu boju kao sa mora, a da prvog dana ne provedete tri sata na pesku i ne završite uveče sa leđima boje paprike? Priznajte, čim stignete na plažu, najteže je ostati u hladu. Svi želimo onaj bronzani ten što pre, ali cena koju plaćamo često je bolno crvenilo i večeri provedene u hladnim oblogama.

Pre ere krema sa zaštitnim faktorom 50, postojala je mudrost koju su naše bake koristile kako bi koža dobila boju, a da pritom ostane zdrava.

Najveći neprijatelj vašeg odmora nije sunce, već sopstveno nestrpljenje. Evo kako da do tog preplanulog tena dođete pametnije, bez rizika da završite kao kuvani rakovi.

Zašto prvi dan na moru sve pokvari

Većina nas stigne u apartman oko podneva, baci kofere i odmah trči na plažu. Sat i po na suncu između jedan i pola tri, i veče provedete sa hladnim jogurtom na ramenima. Koža nije imala vremena ni da shvati šta joj se dešava, a vi ste već dobili opekotinu koja će se ljuštiti nedelju dana. Preplanula boja koju ste hteli pretvara se u flekavu crvenu mapu.

Tu počinje cela greška. Ne pravi je sunce, pravi je raspored.

Trik stare škole: pravilo dva izlaska

Naše bake nisu sedele na plaži od deset do četiri. Izlazile su ujutru do oko deset i kasno popodne, posle pet. Između toga, hladovina, ručak, dremka. Koža se na taj način tamni postepeno, sloj po sloj, i boja ostaje duže pošto se ne ljušti. To je osnova svakog pristupa kako dobiti preplanulu boju koja zaista traje do septembra.

Sasvim druga priča je ono što se danas reklamira kao ubrzano tamnjenje. Ulja sa niskim faktorom, refleksioni paneli, sat vremena u podne. Posle toga ide ljuštenje, a sa ljuštenjem odlazi i boja.

Maslinovo ulje posle sunca, a ne pre

Ovo je deo koji svi pogrešno pamte. Stari savet nije bio da se namažete maslinovim uljem i legnete na pesak. Bio je da se uveče, posle tuširanja, nahranite kožu uljem koje je upilo malo sunca preko dana. Tako se boja „fiksira“, koža ostaje meka i ne počinje da se peruta posle tri dana. Ako se mažete uljem pre sunca, prizivate opekotinu boje rakova.

Šta je zapravo preplanula boja iz starih vremena

To je zlatno-bronzani ton koji se gradi pet do sedam dana, ne za jedno popodne. Postiže se kratkim, redovnim izlaganjima ujutru i predveče, uz hidrataciju kože i dovoljno vode u toku dana.

Tri navike koje produžuju boju do jeseni

Tuširajte se mlakom, ne vrelom vodom, posebno prva tri dana

Pijte vodu kao da je to vaš jedini posao na odmoru, suva koža gubi boju duplo brže

Posle plaže koristite hladan tuš pa tek onda ulje ili losion, koža bolje upija kad su pore stegnute

Greška koju većina nas ponavlja svake godine

Mislimo da nam je faktor 30 dovoljan i da posle tri dana možemo da pređemo na faktor 15 jer „smo već uhvatili boju“. Nije baš tako. Boja koja se gradi ispod zaštite je ona koja ostaje. Ona koja se gradi bez zaštite je opekotina koja se pravi da je ten dok se ne počne ljuštiti.

Najveći problem nije sunce, problem je naša žurba. Sedam dana strpljenja daje vam boju koja traje dva meseca. Tri sata nestrpljenja daju vam crvenilo koje traje nedelju dana i ništa posle.

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