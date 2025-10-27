Stručnjaci upozoravaju: Evo kako farba za kosu može oštetiti bubrege

Farbanje kose je popularna praksa koja mnogima pomaže da osveže svoj izgled i povećaju samopouzdanje. Međutim, sve češća upotreba hemijskih boja može imati negativne posledice po zdravlje, posebno na funkciju bubrega.

Hemijski sastojci u farbama za kosu

Neke boje za kosu sadrže sastojke poput para-fenilendiamina (PPD) i amino fenola, koji mogu biti apsorbovani kroz kožu glave i dospeti u krvotok. Ako se upotrebljavaju često ili nepravilno, ovi sastojci mogu izazvati iritaciju bubrega, smanjiti njihovu funkciju i povećati rizik od upale ili blagog stresa bubrega.

Simptomi koji mogu ukazivati na oštećenje bubrega

Simptomi koji mogu ukazivati na oštećenje bubrega usled upotrebe farbe za kosu uključuju:

Oticanje nogu, članaka ili ruku

Umor ili slabost

Mučninu ili gubitak apetita

Promene u mokrenju (smanjen iznos ili tamna boja urina)

Uporno svrab ili oticanje oko očiju

Ako primetite ove simptome nakon česte upotrebe farbe za kosu, preporučuje se konsultacija sa lekarom ili nefrologom.

Ko treba da bude oprezniji?

Iako većina zdravih odraslih osoba može sigurno koristiti farbu za kosu prateći uputstva, određene grupe treba da budu opreznije:

Osobe sa hroničnim bolestima bubrega ili visokim krvnim pritiskom

Osobe sa dijabetesom, jer njihova funkcija bubrega može biti ugrožena

Trudnice i dojilje

Osobe sa alergijama na sastojke u farbama

Ove osobe treba da se posavetuju sa lekarom pre upotrebe farbe za kosu.

Bezbedne alternative i saveti za upotrebu

Da biste smanjili rizik od oštećenja bubrega, razmislite o sledećim bezbednim alternativama i praksama:

Prirodne boje : Koristite boje na bazi biljnih sastojaka, kao što su kana ili indigo, koje ne sadrže štetne hemikalije.

: Koristite boje na bazi biljnih sastojaka, kao što su kana ili indigo, koje ne sadrže štetne hemikalije. Test osetljivosti : Pre nego što nanesete boju, uradite test osetljivosti kako biste proverili da li ste alergični na neki od sastojaka.

: Pre nego što nanesete boju, uradite test osetljivosti kako biste proverili da li ste alergični na neki od sastojaka. Smanjite učestalost : Izbegavajte prečesto farbanje kose.

: Izbegavajte prečesto farbanje kose. Zaštita kože : Koristite zaštitne rukavice prilikom nanošenja boje i izbegavajte kontakt sa kožom.

: Koristite zaštitne rukavice prilikom nanošenja boje i izbegavajte kontakt sa kožom. Profesionalna primena: Razmislite o tome da boju nanosi profesionalac kako biste smanjili rizik od nepravilne primene.

Prateći ove savete, možete uživati u promenama izgleda kose, a da pri tom očuvate zdravlje svojih bubrega.

