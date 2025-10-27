Stručnjaci upozoravaju: Evo kako farba za kosu može oštetiti bubrege

Farbanje kose je popularna praksa koja mnogima pomaže da osveže svoj izgled i povećaju samopouzdanje. Međutim, sve češća upotreba hemijskih boja može imati negativne posledice po zdravlje, posebno na funkciju bubrega.
Hemijski sastojci u farbama za kosu
Neke boje za kosu sadrže sastojke poput para-fenilendiamina (PPD) i amino fenola, koji mogu biti apsorbovani kroz kožu glave i dospeti u krvotok. Ako se upotrebljavaju često ili nepravilno, ovi sastojci mogu izazvati iritaciju bubrega, smanjiti njihovu funkciju i povećati rizik od upale ili blagog stresa bubrega.
Simptomi koji mogu ukazivati na oštećenje bubrega
Simptomi koji mogu ukazivati na oštećenje bubrega usled upotrebe farbe za kosu uključuju:
- Oticanje nogu, članaka ili ruku
- Umor ili slabost
- Mučninu ili gubitak apetita
- Promene u mokrenju (smanjen iznos ili tamna boja urina)
- Uporno svrab ili oticanje oko očiju
Ako primetite ove simptome nakon česte upotrebe farbe za kosu, preporučuje se konsultacija sa lekarom ili nefrologom.
Ko treba da bude oprezniji?
Iako većina zdravih odraslih osoba može sigurno koristiti farbu za kosu prateći uputstva, određene grupe treba da budu opreznije:
- Osobe sa hroničnim bolestima bubrega ili visokim krvnim pritiskom
- Osobe sa dijabetesom, jer njihova funkcija bubrega može biti ugrožena
- Trudnice i dojilje
- Osobe sa alergijama na sastojke u farbama
Ove osobe treba da se posavetuju sa lekarom pre upotrebe farbe za kosu.
Bezbedne alternative i saveti za upotrebu
Da biste smanjili rizik od oštećenja bubrega, razmislite o sledećim bezbednim alternativama i praksama:
- Prirodne boje: Koristite boje na bazi biljnih sastojaka, kao što su kana ili indigo, koje ne sadrže štetne hemikalije.
- Test osetljivosti: Pre nego što nanesete boju, uradite test osetljivosti kako biste proverili da li ste alergični na neki od sastojaka.
- Smanjite učestalost: Izbegavajte prečesto farbanje kose.
- Zaštita kože: Koristite zaštitne rukavice prilikom nanošenja boje i izbegavajte kontakt sa kožom.
- Profesionalna primena: Razmislite o tome da boju nanosi profesionalac kako biste smanjili rizik od nepravilne primene.
Prateći ove savete, možete uživati u promenama izgleda kose, a da pri tom očuvate zdravlje svojih bubrega.
