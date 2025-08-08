Kako da izađete na kraj sa bahatim i arogantnim ljudima: Psiholog otkriva trik sa kojim nema greške

Svako od nas se bar jednom u životu susreo sa izuzetno bahatom i arogantnom osobom

Za razliku od zdravog ponosa — odgovarajućeg slavljenja ličnih ili kolektivnih dostignuća – arogancija odbacuje ljude. Ovo može da bude jedna od karakteristika toksičnih osoba kojima je izazovno pronaći zajednički jezik i sačuvati sopstveni mir. Šta god da odlučite da uradite, uradite to promišljeno i sa što više ljubavi.

Arogantni ljudi uzrokuju da drugi izgube živce, da se nerviraju i postanu najgore verzije sebe. Posmatrajte reakcije sa saosećanjem i igrajte igru svog života umesto da pokušavate da se uklopite u tuđi okvir i zamisao. Ostanite dosledni sebi!

Na ovih 5 jednostavnih načina, moguće je izaći na kraj sa arogantnim ljudima, prenosi Psychology Today:

1. Uzaludno je pokušavati da promenite arogantnu osobu

Potreba za superiornošću je duboko ukorenjena i kreće se od niskog samopoštovanja do neutoljive žeđi za pohvalom do nedostatka empatije prema onima koji su ili izgledaju manje uspešni. Sizifov je posao pokušavati da promenite ovakvog čoveka – nemojte ni pokušavati da to uradite da biste sačuvali sopstveni mir.

2. Prihvatite činjenicu da se neki ljudi osećaju superiorno

Ne možete ništa učiniti u budućnosti ili ste uradili u prošlosti što bi osobu učinilo arogantnom. On ili ona pati od problema koji prevazilazi vas. Najvažnije, shvatite da prihvatanje osećanja superiornosti druge osobe ne znači da se morate osećati inferiornim. Zamislite to kao igru koju možete prestati da igrate u bilo kom trenutku.

3. Komunicirajte direktno

Dobro je podsetiti bahatog da niko ne zna i ne može da tvrdi da je nešto apsolutna istina. Koristite razoružavajuće rečenice kao što su: ‘Izvinite što vas prekidam, ali…’, ili ‘Možda niste želeli da zvučite arogantno/povredite moja osećanja, ali…’.

4. Uključite posrednika ili veći broj ljudi

Ponekad direktna komunikacija može imati suprotan efekat, zbog čega biste možda želeli da uključite treću stranu da pomogne u rešavanju situacije. Bez osvetoljubivosti, zauzmite se za sebe pod tuđim vođstvom. Potražite podršku koja vam je potrebna. Ponekad ćete možda morati da pronađete saveznike i da se zajedno suprotstavite posebno toksičnoj osobi.

5. Smanjite štetu postavljanjem ograničenja

Ne možemo uvek birati sa kim ćemo raditi i sa kim ćemo komunicirati, ali možemo da postavimo granice. Pre nego što se upoznate sa bahatom osobom, odlučite koliko ćete vremena provoditi zajedno i o kojim temama ćete razgovarati ili uopšte ne razgovarati. Budite disciplinovani i oduprite se neželjenim situacijama. Ako ne možete da držite distancu uprkos velikom trudu, možda je najbolje rešenje da smanjite svaki kontakt sa tom osobom, piše Sensa.

