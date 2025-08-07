Kako Japanci izdržavaju ekstremne vrućine? Trik koji deluje i na +40°C

Prosečna temperatura vazduha u Japanu leti dostiže 27 stepeni.

Najtopliji mesec je avgust, ali je toplo i u julu. Istovremeno, nećete primetiti da se bilo koji stanovnik Japana teško nosi sa vrućinom. U Zemlji izlazećeg sunca znaju da se nose sa visokim temperaturama.

Osim što jedu laganu hranu, piju puno tečnosti i nose odeću od laganih, prirodnih materijala svetlih boja, Japanci uvijek nose suncobrane. Uz to, imaju i još jedan proveren trik koji deluje čak i na +40, prenosi index.hr.

Trik sa šalom – jednostavan, a genijalan

Jedan od najefikasnijih japanskih trikova za borbu protiv vrućine uključuje običan svetli šal:

Korak 1: Šal se natopi u hladnu vodu.

Korak 2: Veže se oko vrata – refleksogene zone bogate krvnim sudovima.

Rezultat: Vlažan šal hladi telo i pruža trenutno olakšanje, čak i na ekstremnim temperaturama.

Naime, vrat je refleksogena zona. U njemu su koncentrisane velike krvne arterije, a vlažan šal donosi olakšanje od vrućina

U Japanu se danas mogu kupiti i specijalizovani šalevi sa efektom hlađenja, dizajnirani upravo za ovakvu upotrebu.

Japanci kombinuju tradiciju, praktičnost, ali i zdrav razum kako bi se zaštitili od letnjih vrućina. Trik sa šalom je jednostavan, pristupačan i može se primeniti bilo gde u svetu.

