Kako Japanci izdržavaju ekstremne vrućine? Trik koji deluje i na +40°C

Prosečna temperatura vazduha u Japanu leti dostiže 27 stepeni.
Najtopliji mesec je avgust, ali je toplo i u julu. Istovremeno, nećete primetiti da se bilo koji stanovnik Japana teško nosi sa vrućinom. U Zemlji izlazećeg sunca znaju da se nose sa visokim temperaturama.
Osim što jedu laganu hranu, piju puno tečnosti i nose odeću od laganih, prirodnih materijala svetlih boja, Japanci uvijek nose suncobrane. Uz to, imaju i još jedan proveren trik koji deluje čak i na +40, prenosi index.hr.
Trik sa šalom – jednostavan, a genijalan
Jedan od najefikasnijih japanskih trikova za borbu protiv vrućine uključuje običan svetli šal:
Korak 1: Šal se natopi u hladnu vodu.
Korak 2: Veže se oko vrata – refleksogene zone bogate krvnim sudovima.
Rezultat: Vlažan šal hladi telo i pruža trenutno olakšanje, čak i na ekstremnim temperaturama.
Naime, vrat je refleksogena zona. U njemu su koncentrisane velike krvne arterije, a vlažan šal donosi olakšanje od vrućina
U Japanu se danas mogu kupiti i specijalizovani šalevi sa efektom hlađenja, dizajnirani upravo za ovakvu upotrebu.
Japanci kombinuju tradiciju, praktičnost, ali i zdrav razum kako bi se zaštitili od letnjih vrućina. Trik sa šalom je jednostavan, pristupačan i može se primeniti bilo gde u svetu.
