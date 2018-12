Kako je to moguće? U Kini pao ŽUTI sneg (video)

Pojedine delove na severozapadu Kine prekrio je „žuti sneg“, fenomen koji prema objašnjenju meteorologa nastaje kombinacijom snega i peščane oluje.

Sneg, visine 10 do 20 centimetara, pao je u subotu u nekoliko gradova, a stanovnici su na društvenim mrežama podelili slike i snimke fenomena.

Građani su primetili da je površina snega prekrivena slojem prašine, a da je ispod beli sneg, pa su ga neki uporedili sa tiramisuom.

Direktor meteorološkog instituta u Sinđijangu He Ćing izjavio je za kinesku agenciju Sinhua da je došlo do mešanja snega i peščane oluje.

„Od prošlog petka, mnoga mesta u Sinđijangu su pod uticajem snažnih vetrova. U oblasti Karamaj zabeležana je peščana oluja. Snažni vetrovi su doneli pesak južno na gradove među kojima su Urumći i Šanđi. Zbog niskih temperatura, pesak je pao zajedno sa snegom“, rekao je on.

Footage shows Urumqi in NW China’s #Xinjiang covered in yellow snow. According to the Xinjiang meteorological observatory, the strong wind and sandstorms combined to create yellow snow. Citizens joked the snow is like a tiramisu cake. (Video:bjnews) pic.twitter.com/TVjux16Go8

— Global Times (@globaltimesnews) December 3, 2018