Kako jedna žena zarađuje i do 40.000 evra godišnje prodajom fotografija – i tvrdi da to može svako

Priča o ženi koja je uspela da pretvori hobi u ozbiljan izvor prihoda privukla je veliku pažnju. Ona godišnje zaradi i do 40.000 evra prodajom fotografija na internetu, a naglašava da za to nisu potrebne skupe kamere niti profesionalna oprema.

Dok mnogi traže načine kako zaraditi dodatni novac putem interneta, jedan od najneobičnijih trendova poslednjih godina postao je pravi biznis – prodaja fotografija stopala. Prema podacima globalnih platformi, žene s određenim oblikom i proporcijama stopala mogu godišnje zaraditi i do 35.000 funti, odnosno skoro 40.000 evra.

Najtraženiji oblici: rimska, grčka i “seljačka” stopala

Kako navode iskusni modeli i stručnjaci iz industrije, najviše se zarađuje s „seljačkim“, rimskim i grčkim tipovima stopala. Melisa Kuk, seksualna terapeutkinja koja savetuje modele u ovoj industriji, otkrila je što čini razliku između prosečne i izuzetno profitabilne prodaje.

“Fetiš na stopala jedan je od najčešćih fetiša u svetu. Najviše se traži takozvani ‘seljački’ tip stopala – onaj kod kojeg su tri najveća prsta do palca jednake dužine,” objasnila je Kuk.

Prema njenim rečima, uspeh u ovom poslu ne zavisi samo od izgleda, nego i od kreativnosti, kvalitetu fotografija i razumevanju publike.

“To nije samo brzo fotografiranje, već proces. Potrebno je razmišljati o osvetljenju, rekvizitima, pozama, filterima i montaži. Ključ je u stvaranju prepoznatljivog i kvalitetnog sadržaja,” istaknula je.

Istraživanje otkrilo: kvadratna stopala donose najveću zaradu

Prema nedavnom istraživanju koje je provela platforma FunWithFeet, najviše zarađuju modeli s kvadratnim stopalima, čak do 35.000 funti godišnje.

Na drugom mestu su grčka stopala – kod kojih je drugi prst duži od palca – s prosečnom zaradom od 33.000 funti godišnje.

Raširena stopala donose oko 30.000 funti, dok rimska stopala, gde su prva tri prsta jednake dužine, takođe ostvaruju visoke iznose.

Crveni lak za nokte i ličnost – kombinacija koja prodaje

Prema rečima Melise Kuk, crveni lak za nokte i dalje je najpopularniji izbor među kupcima jer simbolizuje klasičnu ženstvenost i atraktivnost.

Pored estetike, važnu ulogu igra i ličnost modela.

„Ličnost modela može imati ogroman uticaj na celokupno iskustvo. Ako osoba deluje samouvereno, prijateljski i angažovano, kupci će se vratiti i kupiti još“, dodala je Kuk.

Iako ideja o prodaji fotografija stopala mnogima može delovati bizarno, to je industrija koja brzo raste i stvara novu nišu na tržištu onlajn sadržaja za odrasle.

U svetu u kome mnogi traže alternativne izvore prihoda i fleksibilne onlajn poslove, ovaj oblik zarade postaje sve popularniji – pod uslovom da mu se pristupi profesionalno i sa razumevanjem tržišta.

