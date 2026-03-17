Kako odmah prepoznati lažova? Advokat tvrdi da ovaj psihološki trik uvek pali (video)

Jedan američki advokat i stručnjak za komunikaciju podelio je na društvenim mrežama jednostavan trik koji, prema njegovim rečima, može pomoći da prepoznate kada vas neko obmanjuje. On tvrdi da za otkrivanje laži nije potrebna posebna obuka niti složene psihološke metode – dovoljno je pažljivo posmatrati reakciju sagovornika tokom razgovora.

U pitanju je Džeferson Fišer, advokat koji se godinama bavi javnim nastupom, komunikacijom i međuljudskim odnosima. Na platformi TikTok prati ga više od 1,5 miliona ljudi, a svojim pratiocima redovno deli savete koji su zasnovani na iskustvu iz pravne prakse.

Tokom karijere, kaže, imao je priliku da razgovara sa velikim brojem ljudi u stresnim situacijama, zbog čega je naučio da prepoznaje određene obrasce ponašanja koji mogu ukazivati na neiskrenost.

Rečenica koja može zbuniti lažova

Prema Fišerovim rečima, ljudi koji lažu najčešće žele da njihova priča bude prihvaćena odmah, bez dodatnih pitanja i bez zadrške. Njima je važno da sagovornik poveruje u njihovu verziju događaja u istom trenutku, jer svako odlaganje može povećati rizik da se laž razotkrije.

Zato on predlaže jednostavnu taktiku: umesto da direktno optužite nekoga da laže, dovoljno je da mirno izgovorite rečenicu poput:

„Nešto mi tu deluje čudno. Možemo o tome da razgovaramo kasnije.“

Ova naizgled neutralna rečenica često izaziva vrlo različite reakcije i daje odgovor kako odmah prepoznati lažova. Ako osoba govori istinu, obično neće imati problem sa tim da se razgovor nastavi kasnije. Iskreni ljudi najčešće ostaju smireni i spremni su da se temi vrate kada god je potrebno.

Međutim, osobe koje ne govore istinu često reaguju mnogo burnije. Mogu početi da se brane, podižu ton ili čak optužuju sagovornika da ih naziva lažovima. Takva reakcija, prema Fišeru, često dolazi iz nervoze i straha da će se priča raspasti ako se razgovor nastavi kasnije ili detaljnije analizira.

Tri znaka koji mogu ukazivati na neiskrenost

U drugom viralnom videu Fišer je izdvojio još nekoliko signala koji, iako sami po sebi ne moraju biti dokaz laži, mogu ukazivati na to da osoba nije potpuno iskrena.

1. Prebrzo stvaranje bliskosti

Prvi znak je ono što naziva „prebrzim zbližavanjem“. To su situacije kada neko već pri prvom susretu pokušava da stvori utisak posebne povezanosti. Takva osoba može govoriti stvari poput: „Ti i ja smo potpuno isti“ ili „Imamo identičan način razmišljanja“.

Prema Fišeru, ovo ponekad može biti način da se brzo izgradi poverenje kako bi druga osoba lakše prihvatila ono što se govori.

2. Preterani i neobični komplimenti

Drugi znak su previše intenzivni ili neiskreni komplimenti. Ljudi često intuitivno osećaju kada pohvala nije spontana, već ima skrivenu nameru.

Ako neko već na početku razgovora daje niz komplimenata koji deluju preterano ili neprirodno, moguće je da pokušava da „omekša“ sagovornika i stvori pozitivnu atmosferu pre nego što iznese svoju priču.

3. Razgovor koji se vrti samo oko jedne osobe

Treći signal može biti situacija u kojoj osoba tokom razgovora stalno govori isključivo o sebi. Takav sagovornik retko postavlja pitanja, ne pokazuje interesovanje za tuđe mišljenje i pokušava da zadrži kontrolu nad temom razgovora.

Fišer objašnjava da ovakvo ponašanje ponekad može biti način da se izbegnu dodatna pitanja koja bi mogla otkriti nedoslednosti u priči.

Saveti koji su brzo postali viralni

Video sa ovim savetima brzo je privukao pažnju korisnika na TikToku i prikupio desetine hiljada lajkova i komentara. Mnogi su podelili sopstvena iskustva i napisali da su prepoznali slične reakcije kod ljudi koji su kasnije uhvaćeni u laži.

Ipak, Fišer naglašava da nijedan znak sam po sebi ne znači da neko sigurno laže. Ljudi mogu reagovati emotivno iz različitih razloga – zbog stresa, nesigurnosti ili nesporazuma. Zato je, kako kaže, najvažnije posmatrati širu sliku ponašanja, a ne donositi zaključke na osnovu samo jedne reakcije.

(Stil.kurir.rs)

