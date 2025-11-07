Kako prekriti sede bez farbanja? 1 sastojak iz kuhinje daje neverovatan efekat i čini kosu gušćom

Otkrijte kako prekriti sede bez farbanja! Samo jedan, jeftin sastojak iz kuhinje donosi trajnu promenu i čini vašu kosu savršeno gustom!

Genijalan trik iz kuhinje! Evo kako prekriti sede bez farbanja – kafa trajno menja boju kose, čini je gušćom i zaustavlja opadanje!

Kako se otarasiti sede kose? Da li postoje efikasne metode za rešavanje ovog problema? Prema portalu voman.gazeta.pl, vredi početi sa suplementacijom melatonina i biotina na prvom mestu .

Zašto kosa postaje seda?

Kako navode na ovom portalu, nedostatak, na primer, biotina najčešće izaziva i gubitak kose, lomljivost noktiju ili ljuštenje kože. Biotin takođe stimuliše folikule kose i sprečava sedenje kose .

Melatonin, zauzvrat, dopunjuje prirodne nedostatke ovog pigmenta. Način na koji funkcioniše je da isporučuje melanin, koji je neophodan u inhibiciji procesa sedenja, direktno u lukovice kose . Ona je ta koja daje boju i koži i kosi.

Kako prekriti sede bez farbanja uz pomoć kafe?

Ovom problemu možete pristupiti i iz drugog ugla. Pa, možete, na primer, koristiti kućne metode. Jedan od njih je pranje kose kafom. Zahvaljujući ovom tretmanu, kosa bi trebalo da postane tamnija, čineći sedu manje vidljivom. Ovaj prirodni preparat ima i druge prednosti.

Ispiranje sa kafom stimuliše rast kose, sprečava gubitak kose i čini je sjajnom, mekom i lakom za raščešljavanje. Vredi znati da ovaj tretman treba redovno ponavljati.

Jednom napravljeno neće dati očekivani rezultat.

Pa, kako to učiniti?

Uputstvo korak po korak:

Nekoliko kašika sveže mlevene kafe preliti sa dve čaše vode i kuvati nekoliko minuta. Ocediti i ostaviti da se ohladi .

Ovako pripremljeno sredstvo za ispiranje sipajte na opranu kosu i kožu glave. Ostavite tečnost na kosi oko 20 minuta , a zatim isperite glavu.

