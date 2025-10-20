Kako prepoznati da brak ide ka kraju – i to pre nego što bude kasno

Gledanje pornića umesto partnera, dosada i drama – stručnjakinja objašnjava šta sve znači.

Bilo da je uzrokovan neverom, roditeljstvom, finansijskim teškoćama ili jednostavno životnim izazovima – tužna istina je da gotovo polovina svih brakova završi razvodom. Nova anketa otkriva da se većina razvoda među pripadnicima Generacije X dešava nakon sedam godina, piše The Sun a prenosi 24sata.hr. To su oni koji danas imaju između 44 i 59 godina, a prosečna starost za razvod je 43,9 godina, sugeriše nova studija.

Kraju braka ne prethode samo svađe

Iako smo generalno svesni glavnih uzroka raspada veza, kraj se ne dešava uvek uz dramatične svađe. Postoje mnogi suptilni znakovi koji ukazuju da se možda približavate razvodu.

Stručnjakinja za odnose Holly Robinson objavila je listu saveta koji će vam pomoći u održavanju uspešnog braka. Sastavila ih je na osnovu trenutaka u kojima su njeni klijenti shvatili da idu ka razvodu.

Jedan od tih trenutaka bio je: „Kada sam ostao sam sa suprugom, shvatio sam koliko je dosadno. Tišina je bila nepodnošljiva.“

„Osećaj nelagode u trenucima samoće, kao što je veče bez dece ili noćni izlazak s malo razgovora, može biti znak da je razvod blizu“, rekla je Robinson. Dakle, ako vam je ideja da provedete vremena sami umesto sa partnerom više zastrašujuća nego uzbudljiva, ova nelagoda zaslužuje pažnju.

„Ugodno provedeno vreme nasamo bi trebalo da bude pozitivan aspekt veze. Ako vam je dosadno u društvu partnera, čak i na odmoru, onda na tome možda treba poraditi“, sugeriše stručnjakinja.

Navodi i znakove iz intimnog života. „Ne mogu doživeti orgazam ako ne mislim na nekog drugog“, jedan je od znakova koji su joj parovi rekli pre razvoda.

„Problemi s intimnošću mogu nastati kada seks postane puki fizički čin lišen emocionalne povezanosti. U uspešnim dugoročnim vezama postoji ravnoteža između ljubavi i želje“, rekla je Robinson.

Neke iritatne navike

I iritantne navike su visoko na listi koja najavljuje razvod. „Došlo je do te tačke da bih tražila izgovor da večeram u kancelariji. Ovo je bilo kako bih izbegla slušanje svog supruga kako jede jer mi je to znalo izazvati intenzivne emocije“, priznala je jedna od žena koja se na kraju razvela.

„U ljubavi često zanemarujemo manje mane, no kada beznačajne navike, poput načina ishrane ili zvuka disanja, postanu iritantne, to može ukazivati na dublje probleme u vezi. Prihvatanje partnerovih nesavršenosti je od vitalnog značaja – ako to postane nemoguće, morate preispitati svoju prisutnost u vezi“, objasnila je.

Ponekad parovi imaju osećaj da se sve pretvara u dramu, što je takođe jedan od alarma. „Imam osećaj da sve što radim stvara dramu u našem odnosu, kao da ne mogu biti svoj“, jedan je od simptoma skorog razvoda.

„Zdrav odnos trebalo bi da obogati vaš život, a ne smanji njegov kvalitet. Dakle, ako veza stalno donosi stres, dramu i negativne emocije, to može sprečiti lični rast. Partner bi u idealnom slučaju trebao biti podrška, ohrabrenje i izvor pozitivnosti“, navela je.

Gledanje pornografije

Kao problem u braku, njeni su klijenti takođe naveli – gledanje pornografije. „Žena me stalno odbijala za seks, to me nateralo da gledam porniće. Čekao bih dok ne ode u krevet i zadovoljio bih se pornografijom iako sam duboko u sebi želeo seks sa svojom ženom. S vremenom bih izabrao pornografiju umesto ponude seksa od svoje žene, to mi je jednostavno postala navika“, rekao je jedan.

Robinson ističe da je taj izbor visoko alarmantni znak da je veza u krizi. „Ako virtualne fantazije postanu privlačnije od stvarnih interakcija, važno je razumeti zašto i pozabaviti se tim temeljnim problemima u odnosu“, predlaže.

Postao sam jedini roditelj

Mnogi ljudi takođe smatraju da su u braku postali jedini roditelj, pa čak i bračnom partneru. „Provela sam toliko godina pazeći na svog muža i brinući se o njemu kao da je jedno od naše dece, da ga više ne mogu poštovati kao čoveka kojeg sam upoznala. To je definitivno uticalo na to kako ga gledam i kad je reč o intimi“, navela je jedna.

Da, često se dešava da se zapravo žena oseća više kao negovatelj nego kao romantična partnerka. „Ova dinamika u odnosu može umanjiti seksualnu i emocionalnu privlačnost te stvoriti ljutnju“.

Povratak na uravnoteženo, odraslo partnerstvo je ključ opstanka svakog odnosa.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com