Pet sekundi i jedan pogled: kako prepoznati manipulatora pre nego što progovori, prema novoj studiji o držanju tela

Kako prepoznati manipulatora za par sekundi? Nova studija povezuje držanje tela sa opasnim crtama ličnosti. Evo na šta da obratite pažnju.

Hoćete da znate kako prepoznati manipulatora pre nego što vas uvuče u svoju igru? Pogledajte kako stoji. Nova studija sa pet odvojenih istraživanja tvrdi da raširena, preuspravna „power“ poza često ide ruku pod ruku sa nižom empatijom i sklonošću ka dominaciji. Zvuči previše jednostavno, ali brojke su iza toga.

Šta su naučnici zapravo merili

Tim sa Univerziteta Makgil okupio je 608 ispitanika i fotografije propustio kroz alat OpenPOSE. Taj alat čita ključne tačke tela: liniju vrata, pravac pogleda, ramena, kičmu i kukove. Tako su pretvorili nešto neuhvatljivo, kao što je držanje, u tvrde podatke koje računar može da poredi.

Rezultat ih je iznenadio. Ljudi koji prirodno zauzimaju široke, uspravne položaje češće su pokazivali orijentaciju ka socijalnoj dominaciji i izraženije antisocijalne crte. Uz to su imali slabiju kontrolu besa i niži skor na empatiji.

Zašto je antisocijalnost povezanija od depresije

„Iznenadilo nas je da su antisocijalne osobine najdoslednije povezane sa držanjem tela, a ne depresija i negativne emocije“, napisali su autori. Stariji radovi su pokazivali da depresivni ljudi češće idu pogrbljeni. Nešto od toga vidi se i ovde, ali daleko slabije.

Istraživači sumnjaju da preuspravna poza odražava nesvesnu sklonost ka zastrašivanju. Drugim rečima, telo zauzima više prostora da bi osoba lakše došla do onoga što hoće, na tuđi račun. Tu se krije najkorisniji deo cele priče za vašu svakodnevicu.

Kako prepoznati manipulatora u prvih par sekundi

Obratite pažnju na osobu koja namerno zauzima više prostora nego što joj treba. Širi ramena, naginje se ka vama, gleda fiksirano i zauzima vašu zonu. To telo šalje poruku pre nego što usta progovore. Sami znaci nisu presuda, ali su signal da usporite i procenite situaciju.

Ako neko koristi telesni položaj da vas potisne, držite distancu. Ne dajte prednost takvom ponašanju samo zato što deluje samouvereno. Samouverenost i dominacija nisu ista stvar.

Da li uspravno stajanje menja vašu ličnost?

Ne. Autori su bili izričiti oko toga. „Ljudi ne bi trebalo da se zanose mišlju da će uspravno stajanje promeniti vašu ličnost, nabolje ili nagore“, rekli su. Veza između telesnog držanja i ličnosti postoji, ali poza je odraz, a ne prekidač.

Pročitajte upozorenje pre nego što počnete da sumnjičite svakog

Ova studija ima granice koje vredi znati. Uzorak su činili pretežno mladi ljudi, studenti i većinom žene. Zbog toga rezultati ne moraju da važe za celu populaciju. I najvažnije: korelacija ne znači uzročnost.

Uspravan kolega nije automatski manipulator, kao što ni pogrbljen čovek nije nužno empatičan. Ovi znaci manipulacije su jedan deo slagalice, ne dijagnoza. Koristite ih da budete pažljiviji, ne da delite presude na licu mesta.

A vi, da li ste nekad osetili da vas neko „preko tela“ gura u ćošak pre nego što išta kaže? Napišite u komentarima gde ste to primetili.

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