Kako prepoznati nekoga ko vam želi zlo? Ako ovo radi bežite od njega!

Ovo je siguran znak da vam neko nije prijatelj i da vam želi zlo. Verovatno ste u životu naučili da nemaju svi ljudi dobre namere. Ponekad se kriju iza prividne ljubaznosti.

Kako ih demaskirati?

Saznajte kako da prepoznate i da se oduprete lošim ljudima.

Ona uživa u vašoj nesreći

Neki ljudi uživaju kada vam ne ide. Kada ste u nevolji, to ih prožima nekim čudnim zadovoljstvom. Najveća opasnost je u tome što mogu stvoriti neprijatne situacije i iskustva za vas i druge kako bi kasnije mogli da uživaju u nesreći koju su stvorili. Takve je važno na vreme prepoznati. Oni takođe uživaju kada se dramatične stvari dešavaju u svetu ili širom sveta i nedostaje im saosećanja i empatije.

Želi da ima sve pod kontrolom

Osećaju se neprijatno ili bespomoćno kada nemaju kontrolu nad svim aspektima života. Uprkos ovoj opsesiji, mogu izgledati prijateljski i odlučni. Ali čim im se približite, oni će pokazati svoje pravo lice i pokušati da kontrolišu i vaš život.

Patološko laganje

Svako laže u nekom trenutku, ali patološko laganje je druga priča. Patološki lažovi pripadaju onima koji neprestano lažu i na različite načine manipulišu lažima i transformišu realnu situaciju i život kojim nisu baš zadovoljni. Prepoznaćete ih po tome što se njihove priče stalno menjaju.

Osećate se loše kada ste sa njom

Ljudi osećaju energiju jedni od drugih. Kao što se, na primer, konzumiranje nekvalitetne hrane odražava na našu kožu, energija drugih ljudi utiče na nas na svoj način. Lako je osećati se izuzetno neprijatno u blizini zlih ljudi.

Neprikladni komentari

Među već nabrojanim karakteristikama ljudi koji drugima ne žele dobro je i surovost, koja ide na ruku proračunatom ponašanju koje takvi ljudi praktikuju u odnosima sa drugima. Gadni komentari i podlo ponašanje proizilaze iz njihovih ličnih frustracija i bolje je da se sklonite od takvih ljudi kako vam ovi oblici surovosti ne bi naneli ozbiljnu štetu u životu.

Manipulacija

Zli ljudi su u stanju da se igraju i pokažu dobronamernost i empatiju, čak i ako to ne misle. Oni su često odlični manipulatori i biće ljubazni prema vama samo da dobijete nešto zauzvrat, bilo da je to novac, seks, pokornost ili nešto gore.

