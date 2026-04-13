Kako prepoznati opasnog manipulatora? Ovi znakovi pokazuju da vas narcis uvlači u svoju zamku! Uvek žele da im se drugi dive, da dobiju ono što požele i sve čine da bi srozali vaše samopouzdanje.

Narcis je osoba koja ima razvijen Narcisoidni poremećaj ličnosti, odnosno mentalni poremećaj usled koga osoba daje svojoj ličnosti preteran značaj i radi sve kako bi ostvasrila svoju korist i dobrobit, ne birajući sredstva.

Ove osobe žele da im se drugi dive, da uvek dobiju ono što žele i budu u centru pažnje. Kako bi ispunili svoje ciljeve, narciosidni ljudi koriste žrtve kako bi uzimali njihovu energiju i učili sebe dominantim i važnim.

Narcisi se najčešće koriste različitim vidovima manipulacije i manipulativnim taktikama kako bi preuzeli kontrolu nad životom i energijom druge osobe. Sebe najčešće predstavljaju kao savršene i idealne partnere, a zatim rade sve kako bi se vaše samopouzdanje srozalo, a njihovo podiglo.

Kako prepoznati opasnog narcisa

Jedan od najosnovnijih taktika koje narcisi koristre jeste „ispiranje mozga“ kod žrtve i razvijanje osećaja krivice. Iako ste svesni njihovih grešku, oni će za tili čas uspeti da vam preokrenu mišljenje i krivicu svale na vas. U jednom trenutku ćete želeti zauvek a i ostavite, a već u drugom počećete da se izvinjavate za svoje postupke.

Tokom ovog procesa narcisi dovode žrtve u takozvano „šok stanje“ u kojem preispituju svoje vrednosti, uverenja i pogled na stvarnost.

Dok narcisi izvrću istinu, žrtve počinju da sumnjaju u sebe i teško im je da razaznaju istinu.

U odnosu sa narcisom bićete kritikovani iznova i iznova, a narcis će pralaziti nove granice, a vi ćete biti sve manje spremni da uočite pravu istinu.

Veza sa narciosidnom osobom može ostaviti trajna oštećenja na mentalni i emotivni status žrtve. Narciosidnu osobu je najlakše prepoznati na samom početku odnosa, a što više odnos odmiče biće vam sve teže da prekinete ovu toksičnu vezu.

Kada prepoznate narcisa po već navedenom ponašanju, izbegnite dalje produbjivanje tog odnosa. U suprotnom, zupašćete u zamku najvećeg manipulatora.