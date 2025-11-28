Kako prepoznati osobu koja vam želi zlo? Jednu stvar odmah je izdaje, otkriva da ima loše namere!

Često se kriju iza prividne dobrote, ako niste loši, teško ćete otkriti da glume. Prepoznati osobu koja ima takvo ponašanje nije lako.

Kao prepoznati osobu koja vam želi zlo? Ako vam želi zlo prepoznaćete je odmah prema navedenim osobinama. Nemaju svi dobre namere, čak i kad deluju na prvi pogled tako.

Sigurno ste već osetili na sopstvenoj koži da nisu svi ljudi dobronamerni. Ove osobine otkrivaju osobu koja želi da vam nanese zlo.

Nemaju svi ljudi dobre namere, čak i ako vam ne deluju na prvi pogled tako. Ponekad se kriju iza prividne dobrote, a ako vi niste loša osoba, teško ćete otkriti da se pretvaraju. Kako ne biste saznali ko je loša osoba tek kada vam naudi, evo kako da je prepoznate i sačuvate se.

Voli sve da drži pod kontrolom

Osoba mora da ima kontrolu nad svim oblastima života, kao i nad svim bliskim ljudima. Može izgledati prijateljski nastrojena. Ali čim vam se približi, pokazaće pravo lice, jer će pokušati da kontroliše i vas.

Podmetanje drugima

Proračunato ponašanje podrazumeva podmetanje drugima i širenje ružnih priča, kako bi se prikazali u lošijem svetlu od te osobe, odnosno kako bi se ona osećala nadmoćno. To je posledica njihovog ličnog nezadovoljstva i najbolje je da se udaljite od njih.

Patološki laže

Svako ponekad slaže, ali patološko laganje je karakteristika zlih ljudi jer oni na različite načine pokušavaju da manipulišu svim situacijama, kako izazvali sažaljenje ili ostvarili neku korist, cilj. Takve osobe najčešće nisu zadovoljne svojim životom, što je i jedan od uzroka njihovog ponašanja.

Manipuliše svima oko sebe

Loše osobe se pretvaraju da su dobronamerne i saosećajne. Odlični su manipulatori, pa će se na razne načine potruditi da ostvare svoj cilj. Prepoznati osobu koja ima takvo ponašanje uopšte nije lako.

Ne osećate se prijatno pored nje

U društvu ljudi osećate njihovu energiju. Tako, kada ste u društvu osobe koja vam ne želi dobro, osećate se neprijatno i uvek vam pokvari raspoloženje.

Intuicija ne greši

Ako osećaš da ti neko ne želi dobro, veruj sebi i svojim osećanjima. Telo i um često prepoznaju opasnost pre nego što je svesno artikulišemo. Ne moraš odmah ući u sukob, ali možeš postaviti granice, distancirati se i zaštititi svoj mir.

