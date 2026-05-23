Kako da odmah prepoznate pravi med: Jedan detalj odaje svaki falsifikat

Evo kako prepoznati pravi med za pet sekundi pre nego što platite kasiru. Pogledajte dno tegle pod svetlom i znaćete sve.

Pravi med se ne sliva niz kašiku kao sirup, već pada u jednoj neprekinutoj traci koja se na površini slaže u sitnu piramidu. Ako ste se pitali kako prepoznati pravi med, to je jedini test koji vam treba, i traje pet sekundi.

Sve ostalo, plivanje kapi u vodi, paljenje šibicom, lepljenje za papir, jeste folklor koji se prepričava decenijama.

Najveći problem nije falsifikat sa kineskim sirupom. Problem je med koji jeste pčelinji, ali je pčelama dat šećerni sirup umesto da pasu cvet. Taj med proći će svaki kućni test, a sa pravim livadskim ima veze koliko i instant kafa sa espresom iz Trsta.

Kako prepoznati pravi med samo gledanjem u teglu

Okrenite teglu naopako i posmatrajte mehur vazduha kako putuje ka dnu. Kod pravog meda taj mehur se kreće sporo, kao da gazi kroz nešto gusto, a putovanje od poklopca do dna traje između osam i petnaest sekundi na sobnoj temperaturi.

Kod razblaženog meda mehur klizne za dve, tri sekunde i gotovo.

Drugi detalj koji odaje falsifikat. Pogledajte dno tegle pod jakim svetlom prozora. Pravi med ima sitne, jedva vidljive čestice polena i voska koje stoje suspendovane, kao prašina u sunčevom snopu.

Kristalno providan med bez ijedne čestice prošao je kroz filtere koji su mu izvukli sve što ga je činilo medom.

Kristalizacija nije mana, to je potpis

Sasvim druga priča. Med koji vam je deda donosio iz sela zimi je bio tvrd kao maslac, a niko se nije bunio.

Danas se kupci žale prodavcima čim med u tegli počne da se mreška belim mrljama, pa proizvođači to rešavaju zagrevanjem. Zagrejan med ostaje tečan godinama, ali su mu enzimi spaljeni.

Bagremov med ostaje tečan i do dve godine zbog visokog udela fruktoze. Skoro sve ostale vrste, livadski, suncokretov, vresak, kristalizuju do šest meseci od berbe.

Ako vam neko prodaje livadski med iz prošlogodišnje berbe, a tegla je providna kao sok, znate šta se desilo sa tom teglom pre nego što je stigla do vas.

Test sa vodom i ostali mitovi koje treba zaboraviti

Kap meda u čaši vode „mora da padne na dno i ne raspe se“ je test koji ne razlikuje pravi med od šećernog sirupa. Oba će se ponašati isto, jer oba imaju gustinu veću od vode.

Slično važi za paljenje šibice umočene u med, paljenje će zavisiti od vlage šibice, ne od porekla meda.

Jedan ozbiljan test postoji, ali zahteva strpljenje. Stavite kašičicu meda na tanjir i ostavite dvadeset četiri sata na sobnoj temperaturi. Pravi med će ostati u istoj formi, eventualno se malo zgusnuti.

Sirup će se razliti i početi da hvata vlagu iz vazduha, površina će postati lepljiva i mokra.

Gde kupiti med, a da ne završite sa sirupom

Direktno od pčelara koji vam može pokazati košnice je idealno, ali nije uvek izvodljivo. Apimondia, svetska federacija pčelara, godinama upozorava da je med jedan od tri najfalsifikovanija prehrambena proizvoda na svetu, odmah iza maslinovog ulja i šafrana.

Na pijaci tražite teglu sa vidljivim talogom polena na dnu, pitajte za vrstu paše i godinu berbe. Pčelar koji zna svoj posao odgovoriće vam u sekundi. Onaj koji muca i menja temu, prodaje vam nešto drugo.

U supermarketu obratite pažnju na etiketu sa formulacijom „mešavina meda iz EU i van EU“, to je u prevodu med nepoznatog porekla, najčešće sa istoka.

Cena ispod 800 dinara za kilogram domaćeg meda u 2026. godini je signal da nešto ne štima. Pčelaru sama ambalaža, transport i rad oko košnice koštaju više od toga.

