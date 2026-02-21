Kako prepoznati sociopatu? Laže i manipuliše bez stida i krivice

Nisu sve sociopate negativci, ali mogu da lažu bez krivice i manipulišu bez stida. Evo kako prepoznati sociopatu ako ga imate u blizini.

Prema podacima udruženja American Psychiatric Association, od sto muškaraca trojica su sociopate. Naravno i žene mogu biti sociopate. Možda vas je ovaj podatak uznemirio jer na spomen sociopata pred očima vam prolaze negativci iz trilera i kriminalističkih filmova, psihopate i serijske ubice, ali ne brinite, nisu sve sociopate takve. Velika većina nije.

Kako prepoznati sociopatu?

Ljudi sa sociopatskim poremećajem su oni koji ne mare za vaša osećanja, misle samo na sebe, skloni su manipulaciji i učiniće sve, bez obzira na cenu, da bude po njihovom.

Pored takvih se ljudi osećate loše, ali i zbunjeno jer su u stanju da se umiljavaju kada im nešto treba pa se kod vas javlja osećaj krivice jer o nekome ko je „tako dobar“ vi intimno imate loše mišljenje. Verujte svom unutrašnjem glasu i svom razumu, a ne onome što se odvija pred vašim očima.

Oni su uglađeni, besprekorni, šarmantni. Jako puno polažu u svoju prezentaciju koji drugi mogu da vide.

U nastavku vam donosimo znakove koji otkrivaju sociopatu i kako se nositi s ljudima koji imaju ovu crtu u svojoj ličnost. Bilo bi najbolje nemati posla s njima, ali šta ako je reč o članu porodice ili ako ste sociopata vi?

Ko je sociopata?

Sociopata je osoba s antisocijalnim poremećajem ličnosti. Sociopata ima iskrivljene vrednosti, hronični manjak empatije i nema savesti i ne poznaje osećaj krivice.

Reč je o hroničnom stanju, što ga razlikuje od drugih, epizodnih psihičkih stanja, poput depresije, napadaja panike ili bipolarnog poremećaja. Osoba se može roditi kao sociopata ili se pod uticajem teških okolnosti u kojima je odrastala, pretvoriti u sociopatu.

Ukoliko se ove crte ličnosti na vreme otkriju, u detinjstvu, mogu se se ispraviti. Evo kako prepoznati sociopatu ako sumnjate da imate posla sa takvom osobom, proverite šta karakteriše ovakve ljude.

Šta karakteriše sociopate?

Ne razlikuju dobro od lošeg: Sociopate ne razlikuju dobro od lošeg zbog čega je vrlo opasno biti deo njihovog sveta.

Ne znaju za sram i za osećaj krivice: Griža savesti, sramota i krivica za njih su nepoznati pojmovi, što mi daje „odrešene ruke“ da rade što god žele i prelaze granice koje normalni ljudi poštuju.

Veliki su manipulatori: Sociopate ne prezaju ni pred čim da dobiju ono što žele. Manipulisaće ljudima bez obzira da li je reč o osobama koje su im najbliže ili onima koje jedva poznaju.

Lažu: Sociopati nije problem da slaže baš ništa, a s vremenom te laži postaju sve veće što ih ni malo ne brine.

Ne poznaju empatiju: S obzirom da nisu u stanju da osećaju, nemaju empatiju prema drugima. Jednostavno ne mogu da se stave u tuđe cipele, zbog čega su na kraju sposobni da jako povrede ljude oko sebe, a da se pritom ni ne okrenu.

Impulsivni su: Iako su izuzetno proračunati i majstori manipulacije, sociopate su vrlo impulsivne i ponašaju se neodgovorno.

Šarmantni su i ugledni u društvu: Možda vas ovo iznenadi, ali na vodećim pozicijama neretko su upravo sociopate. Učiniće sve da postignu šta žele u karijeri, pritom pridavajući jako puno pažnje svom spoljnom izgledu i načinu na koji ih svet percipira. Igraju uloge i nikada ne pokazuju svoje pravo lice.

Ego: Sociopate su vrlo narcisoidne. Veruju da ne postoji niko bolji od njih i nemaju stida da to kažu i daju do znanja svima oko sebe. Za svoje greške redovno su im krivi drugi.

Nikoga ne vole: Prava je nesreća biti u emotivnoj vezi sa sociopatom. Osećanja nas čine ranjivima, a zaljubiti se u sociopatu ravno je samoubistvu. Naravno, niko to sebi svesno ne bi učino, ali kako smo već nekoliko puta spomenuli, sociopate su majstori manipulacije. Zavešće bez problema drugu stranu i „motati je oko malog prsta“ dok im ne dosadi, a tada bez problema otići. I to je najbolje što se onome ili onoj koju je sociopata ostavio može dogoditi.

Kako živeti sa sociopatom?

„Vrlo je izazovno imati u porodici ili među bližim prijateljima sociopatu. Bilo bi dobro predložiti im da pronađu stručnu pomoć, naročito ako njihovo ponašanje okolini stvara probleme“, objašnjava za portal Health psihijatar Endru Kolter. „Takođe, izuzetno je bitno postaviti lične granice i držati ih se, kako biste se zaštitili da vas ta osoba ne iskoristi i ne povredi“, zaključuje.

Jesam li sociopata?

Ako se ovo pitate, verovatno niste sociopata. „Ljudi s antisocijalnim poremećajem ponašanja ne shvataju da je njihovo ponašanje problematično niti da čine štetu drugima“, objašnjava psihijatar i dodaje kako se takvi ljudi suoče s dijagnozom tek kada im drugi kažu da nešto nije u redu s njima.

