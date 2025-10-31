Kako prijatelji mogu da upropaste brak? Iznenadićete se

Nova istraživanja o razvodima brakova za 2024. godinu donose zanimljive podatke o faktorima koji utiču na stabilnost bračnih veza.

Da vidimo kako utiču na brak.

Prema nedavno objavljenom istraživanju u Forbes-u, parovi koji su živeli zajedno pre braka imaju veći rizik od razvoda. Interesantno je da većina razvedenih muškaraca (66%) krivi partnerku za kraj braka. Sa druge stranem, isto mišljenje deli čak 74% žena.

Još jedan faktor koji utiče na stabilnost braka su prijatelji. Rizik od razvoda povećava se za 75% kod parova koji imaju prijatelje koji su već prošli kroz razvod. Osim toga, statistike pokazuju da se nakon razvoda mnogi brzo ponovno udaju ili žene, ali sa svakim novim brakom rizik od razvoda dodatno raste. Naime, čak 73% trećih brakova završava se razvodom.

Osim toga, otkriveno je da 40% brakova uključuje barem jednu osobu koja je već bila u braku. Fascinantno je primetiti da Šri Lanka ima najnižu stopu razvoda brakova na svetu, dok su Filipini, zajedno sa Vatikanom, jedina država u kojoj je razvod braka protivzakonit.

Kada je reč o zanimanjima, statistike pokazuju da konobari i stjuardese imaju najvišu stopu razvoda, dok su aktuari i fizičari među onima sa najmanjom stopom razvoda.

