Kako pronaći sreću: Ova mudrost se pročita za 30 sekundi, a pamti zauvek!

Ovo je najkraća mudra priča o sreći
Ukoliko vam ovih dana nedostaje sreća, ova priča je putokaz kako da je pronađete.
„Jednoga dana tri brata su se šetala šumom i videla Sreću kako sedi u rupi.
Jedan od braće je prišao rupi i tražio od Sreće novac. Sreća mu je dala novac, a on je otišao srećan.
Drugi brat je tražio za sebe lepu devojku. I Sreća ju mu je poslala. Odmah je sa njom pobegao, van sebe od sreće.
Treći brat se onda nagnuo nad jamu:
„Šta ti treba?“, upitala je Sreća.
„Šta tebi treba?“, upitao je brat.
„Vadite me odavde“, zamolila je i zavapila Sreća.
Brat je pružio ruku, izvukao ju je iz rupe, okrenuo se i otišao.
I Sreća ga je pratila.“
(Sensa)
