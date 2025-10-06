Kako pronaći sreću: Ova mudrost se pročita za 30 sekundi, a pamti zauvek!

Ovo je najkraća mudra priča o sreći

Ukoliko vam ovih dana nedostaje sreća, ova priča je putokaz kako da je pronađete.

„Jednoga dana tri brata su se šetala šumom i videla Sreću kako sedi u rupi.

Jedan od braće je prišao rupi i tražio od Sreće novac. Sreća mu je dala novac, a on je otišao srećan.

Drugi brat je tražio za sebe lepu devojku. I Sreća ju mu je poslala. Odmah je sa njom pobegao, van sebe od sreće.

Treći brat se onda nagnuo nad jamu:

„Šta ti treba?“, upitala je Sreća.

„Šta tebi treba?“, upitao je brat.

„Vadite me odavde“, zamolila je i zavapila Sreća.

Brat je pružio ruku, izvukao ju je iz rupe, okrenuo se i otišao.

I Sreća ga je pratila.“

(Sensa)

