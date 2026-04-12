Hristos vaskrse ili vaskrese? Jedini pravilan način na koji se čestita Vaskrs i greška koju pravi većina Srba

Kako se čestita Vaskrs: Jedini pravilan način i greška koju svi ponavljamo

Svake godine, kada zamirišu tamjan i sveža pogača, pred nama se nađe ista dilema koja izaziva blagu nelagodu u porodičnim grupama na Viberu ili pri susretu sa komšijama.

Dok se kucamo jajima, izgovaramo pozdrav koji je srž naše tradicije, ali često nismo sigurni da li smo upotrebili pravilan oblik ili smo nesvesno napravili jezički „prekršaj“.

Pitanje kako se čestita Vaskrs nije samo stvar gramatike, već i poštovanja prema jeziku koji čuva naš identitet kroz vekove.

Mnogi od nas, u želji da zvuče što svečanije, često završe u zamki pogrešnih oblika koji zapravo ne pripadaju ni srpskom ni crkvenoslovenskom jeziku.

Hristos vaskrse ili vaskrese – gde najčešće grešimo

Najveća zabuna nastaje jer se u narodu mešaju oblici iz različitih perioda razvoja našeg jezika, pa često čujemo „vaskrese“.

Iako zvuči arhaično i „crkveno“, ovaj oblik je zapravo nepravilan u kontekstu tradicionalnog pozdrava koji razmenjujemo na ovaj veliki praznik.

Pravilno je reći Hristos vaskrse, jer je to oblik koji je zadržan u našem savremenom jeziku kao nasleđe srpskoslovenskog perioda.

Ovaj pozdrav označava svršen čin – činjenicu da se vaskrsenje dogodilo, i to je jedini ispravan način da započnete razgovor na praznično jutro.

Pravilan odgovor na Vaskršnji pozdrav

Kada vam neko uputi radosnu vest, jednako je važno da znate kako da uzvratite, jer kako se čestita Vaskrs podrazumeva dijalog dve osobe.

Odgovor uvek mora biti Vaistinu vaskrse, što u prevodu znači „zaista vaskrse“ ili „stvarno se desilo“.

Često se dešava da ljudi u brzini odgovore samo sa „Hvala, takođe“, što u duhu pravoslavne tradicije nije adekvatno, jer ovo nije običan praznik već proslava pobede života.

Trudite se da zadržite ovaj autentični oblik, jer on daje posebnu težinu i svečanost trenutku dok se okupljate oko bogate trpeze.

Srpski, ruski ili crkveni oblik – šta je naše

U našem narodu su prisutna tri oblika, ali je važno znati koji od njih je najprirodniji za srpskog vernika i govornika.

Srpskoslovenski oblik je Hristos vaskrse, i on se smatra najpravilnijim u našoj tradiciji i crkvenoj praksi.

Rusko-slovenski oblik Hristos voskrese takođe je u upotrebi, naročito u crkvenom pevanju, i on nije pogrešan, ali je više uticaj ruske škole.

Ono što svakako treba izbegavati je mešanje ova dva, poput „vaskrese“, jer takva reč u našem rečniku jednostavno ne postoji.

Kako se čestita Vaskrs deci i mladima

Tradicionalne vrednosti se najbolje prenose ličnim primerom, pa je važno da i mlađe generacije naučite pravilnom pozdravu od malih nogu.

Deca često lakše zapamte kraće forme, ali insistiranje na obliku Hristos vaskrse pomaže im da osete važnost ovog dana u odnosu na sve ostale.

Nema potrebe za komplikovanim objašnjenjima. Dovoljno je da osete vašu radost i sigurnost dok izgovarate te reči.

Praznik je idealna prilika da kroz jednostavan pozdrav povežete prošlost, sadašnjost i budućnost vaše porodice.

SAVET:

Bez obzira na to koji oblik koristite, najvažnije je da pozdrav izgovorite čistog srca i bez gneva.

Ako niste sigurni u izgovor, držite se najjednostavnijeg srpskog oblika Hristos vaskrse. Sa njim nikada nećete pogrešiti pred Bogom niti pred filolozima.

Da li je pogrešno reći Srećan Vaskrs?

Nije pogrešno. Smatra se da je to modernija, svetovna forma koja ne menja tradicionalni pozdrav, već mu prethodi ili sledi nakon kucanja jajima.

Kako se pravilno piše pozdrav u porukama?

Pravilno je pisati Hristos vaskrse (oba slova su velika ako je na početku rečenice, ili samo Hristos). Izbegavajte skraćenice koje oduzimaju dostojanstvo prazniku.

Da li se kaže Vaskrs ili Uskrs?

Oba termina su pravilna i srpska. Vaskrs je crkvenoslovenski oblik koji se više koristi u pravoslavnoj terminologiji, dok je Uskrs narodni, govorni oblik.

