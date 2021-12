Kako do savršenog ukusa? Svi prave jednu veliku grešku kod kuvanja kafe

Isti ritual svakog jutra: kafa se spaja s toplom vodom, kuva se na trenutak i završava u našoj šoljici – tako lako, tako potrebno i tako ukusno? Stručnjaci za kafu se baš i ne slažu. Savetuju da izbegavate nefiltriranu vodu iz slavine za pravi užitak. A ovo su razlozi takvih tvrdnji.

Raznolikost aroma iz slavine

Punog tela, nežan s daškom vanile, bobičastog voća ili cimeta: za prave ljubitelje kafe, crni topli napitak nudi čitav niz aroma i doživljaja ukusa. Ove arome su rezultat vrste kafe, pečenja, mlevenja i kuvanja. Međutim, postoji još jedan važan faktor koji je dugo bio potcenjen. Voda!

Zvuči tako banalno, ali kada se uzme u obzir da se šoljica kafe sastoji od oko 98 posto vode, njen uticaj na ukus nije nimalo iznenađujući.

Stepen tvrdoće, kao i sadržaj kamenca i hranjivih materija u vodi iz slavine određuju hemijska svojstva i otapanje vode i na taj način menjaju ukus kafe. To je i razlog zašto kafa može da ima različit ukus na različitim mestima.

Ove materije iz vode utiču na aromu kafe:

• natrijum: može učiniti ukus slađim

• gvožđe i bakar: mogu uzrokovati metalni ukus

• pH vrednost: mera je sadržaja kiselina/lužina – što je niža pH vrednost, voda je kiselija

• hloridi: štetni su za zdravlje i ostavljaju za sobom ukus „hlora“

• sulfati: povećavaju gorčinu kafe i, u kombinaciji s kalcijumom, mogu dovesti do ružnih, tvrdih, belih pahuljica u kafi

Aroma kafe kao u kafiću – evo kako to funkcioniše

Ali, šta sada možemo da uradimo koko bi naša kafa ima ukus kao u vrhunskom kafeu? Odgovor je jednostavan: možemo koristiti filter za vodu. Filteri za vodu ne filtriraju samo kamenac, nego i hemijske ostatke i hlor iz vode i čine je malo mekšom smanjenjem karbonatne tvrdoće. Ako želite da bude vrlo specifična, možete to uraditi kao profesionalci za kafu i pobrinuti se da voda ima nivo tvrdoće vode između 5° dH i 9° dH i pH vrednost od 7 za savršenu aromu kafe. Prema rečima stručnjaka, čak i najmanja odstupanja u tim vrednostima mogu promeniti ukus kafe.

Ravnoteža između kiselog i gorkog

Za uravnoteženu kiselkasto-gorku aromu kafe ključna je tvrdoća vode. Na primer, ako je stepen tvrdoće premekan, kafa ima blago kiselkast ukus, a ako je voda pretvrda, postaje gorka. Možete se raspitati o tvrdoći svoje vode iz slavine u komunalnoj službi ili je sami odrediti kod kuće pomoću kompleta za testiranje.

Prava temperatura kuvanja

Došli smo do kraja na putu do savršenog uživanja u kafi. Sada je preostalo još samo postići odgovarajuću temperaturu sa savršeno filtriranom vodom kako bi dobila punu raznolikost aroma zrna kafe. Prema, na primer, Nemačkom savezu za kafu, optimalna temperatura vode za pripremu kafe je 88 i 95 stepeni. Ne sme prelaziti 95 stepeni. Viša temperatura od 90 do 95 stepeni preporučuje se samo za pripremu espresa.

Dobro je znati

Voda za kafu nikako ne sme da proključa. Zato što bi ključala voda uništila arome sadržane u kafi. Ovo je greška koju mnoge od nas prave, ali sada znamo za idući put.

