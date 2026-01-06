Kako se pravilno čestita Badnji dan, a kako pravoslavni Božić

Srećan Božić ili Hristos se rodi? Rešite dilemu i naučite kako se pravilno čestita Badnje veče i Božić prema pravoslavnim običajima.

Saznajte kako se pravilno čestita Badnji dan i Božić uz tradicionalne pozdrave koji čuvaju našu veru i običaje.

Božić je jedan od pravoslavnih praznika sa najdubljom simbolikom, ali uprkos tome, mnoge i dalje zbunjuje način na koji bi trebalo da čestitaju jedni drugima. Naime, samo čestitanje ne bi smelo da bude puka formalnost, već izraz poštovanja, ljubavi i zajedničke vere. Božiću prethodi Badnji dan, koji prati poseban ritual pozdravljanja.

Kako se čestita Badnje veče?

Badnji dan je poslednji dan velikog posta, vreme kada se vernici pripremaju za Hristovo rođenje. Tradicionalno, kada domaćin u zoru ide po badnjak, drvo pozdravlja rečima: „Dobro Badnje jutro“, moleći se za zdravlje i napredak porodice.

Pravi trenutak u kojem se čestita u krugu porodice nastupa uveče. Kada domaćin donosi badnjak na kućni prag, on kuca na vrata, a na pitanje ukućana: „Ko je?“, odgovara: „Badnjak vam dolazi u kuću“. Domaćica ga dočekuje rečima: „Dobro veče, badnjače“. U tom trenutku, ukućani jedni drugima poručuju: „Srećno Badnje veče“, a stari običaj nalaže da se doda i: „Bog ti dobro dao i sreće imao“.

Tradicionalni pozdrav za Božić

Sam Božić je dan najveće radosti. To je trenutak kada se vernici pozdravljaju najsvečanijim pozdravom: „Mir Božji, Hristos se rodi!“. Jedini ispravan odgovor na ovaj pozdrav je: „Vaistinu se rodi!“.

Iako se u savremenom govoru često čuje jednostavno „Srećan Božić“, srž tradicije se čuva kroz pomenuti hrišćanski pozdrav koji se koristi sve do Bogojavljenja. Važno je napomenuti da se ovim rečima ne samo čestita praznik, već se potvrđuje vera u sam čin rođenja spasitelja.

Pravopisne nedoumice: Kako se piše?

Često se postavlja pitanje kako se pravilno pišu ovi praznici. Prema pravopisnim pravilima, ime praznika se piše velikim početnim slovom – Božić. Međutim, pridev koji potiče od ovog imena piše se malim slovom, pa su tako pravilni božićni praznici, božićna trpeza ili božićni darovi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com