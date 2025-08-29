Kako stati na kraj ogovaranju i spletkama: Sokrat je imao proveren trik – samo postavite ova 3 pitanja

Sokratov genijalan trik protiv spletkarenja – samo tri pitanja su dovoljna

Naime, u staroj Grčkoj, Sokrat je imao reputaciju mudrog čoveka vrednog poštovanja. Iz ove priče ćete jasno videte kako da testirate nekoga da li ogovara ili ne.

Do ovog velikog filozofa jednom je došao njegov poznanik i rekao – Znaš li šta sam upravo čuo o tvom prijatelju?

– Stani malo – odgovorio je Sokrat. – Pre nego kažeš to što želiš, to mora da prođe jedan mali test. Zove se Trostruki filter za ogovaranje.

– Trostruki filter?

– Tako je – Sokrat je nastavio – pre nego što razgovaraš sa mnom o mom prijatelju, bila bi dobra ideja da na trenutak filtriraš ono šta ćeš reći. Zato sam ga nazvao test trostrukog filtera. Prvi filter je istina. Da li si apsolutno siguran da je ono što nameravaš da mi kažeš istina?

– Ne – čovek je rekao – Zapravo sam tek čuo o tome i…

– U redu – rekao je Sokrat i nastavio – Dakle, ne znaš da li je to istina ili ne. Sada ćemo primeniti drugi filter, filter dobrote. Da li je to što si želeo da mi kažeš o mom prijatelju nešto dobro?

– Ne, naprotiv!

– Dakle – Sokrat je nastavio – Želiš mi reći nešto loše o njemu, ali nisi siguran da je to istina, ali to i dalje može proći test, jer je ostao još jedan filter, filter korisnosti. Da li će to što želiš da mi kažeš o mom prijatelju biti korisno za mene?

– Ne, ne baš.

– Pa – zaključio je Sokrat – ako to što želiš da mi kažeš nije ni istinito, ni dobro ni korisno, zašto bih onda to ja uopšte želeo da čujem?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com