Kako ućutkati nekoga ko vas vređa? Recite mu samo ove 3 reči i momentalno ćete ga „prizemljiti“

Ko vas vređa, taj traži vašu reakciju i kontrolu. Izgovorite ove tri reči i momentalno ćete ga „prizemljiti".

Stojite usred društva, smejete se, i odjednom – bum. Neko vam dobaci „šaljivu“ uvredu, a svi gledaju u vas i čekaju reakciju. Onaj ko vas vređa zapravo testira koliko ste mu dali moći nad sobom.

Ako planete, gubite.

Ako ćutite, dobijate još jednu rundu istog.

Postoji treći put, mnogo elegantniji, i staje u tri reči.

Tri reči koje ućutkaju onoga ko vas vređa

Sara Džejn Ho, stručnjakinja za bonton školovana na Harvardu, ima jednostavan recept.

Ona je osnivačica Instituta Sarita, škole posvećene društvenim konvencijama, i lice Netfliksove emisije „Pazi na svoje manire“, gde mlade uči kako da se snađu u osetljivim situacijama.

Njen savet kada vas neko bocne ispred drugih glasi ovako: podignete pogled, mirno se okrenete prema sagovorniku i pitate ga – „Jesi li dobro?“

Te tri reči rade dvostruki posao. Daju do znanja da uvredu niste primili k srcu, ali i da vam nikako nije prijala.

Onaj ko vas vređa odjednom mora da objašnjava sebe, a ne vi sebe.

Zašto ton menja sve kada drska primedba padne

Ovde je kvaka u glasu, ne u rečima. Ako pitanje izgovorite oštro i kratko, ispada da uzvraćate udarac. Ako ga izgovorite ljubazno, kao da vas zaista zanima da li je sa drugom osobom sve u redu, dobijate potpuno drugačiji efekat.

Sara naglašava da je prijateljski ton ono što razoružava.

Sagovornik tada ne može da vas optuži da ste preosetljivi, a istovremeno mora da se zapita zašto je uopšte morao tako da se ponaša.

Kada je bolje da ćutite pred neprijatnim komentarom

Nije svaka uvreda za odgovor. Sara kaže da se često oseća kao da je najbolja stvar jednostavno ne reći ništa kada je neko otvoreno nepristojan. Tišina ume da bude glasnija od bilo koje pametne replike.

Razlog je prost.

Osoba koja vas provocira hrani se vašom reakcijom. Bez nje, predstava se završava pre nego što je počela.

Ovo posebno važi za društvene mreže i komentare ljudi koje jedva poznajete.

Najveća greška koju pravite kada vas neko vređa

Većina ljudi padne u istu zamku – pokušava da bude duhovitija od onog ko ih je napao. Tako ulazite u rat dosetki koji niste tražili, a publika to gleda kao predstavu.

Gubite energiju, a često i dostojanstvo.

Druga česta greška je pravdanje. Čim počnete da objašnjavate zašto niste debeli, lenji, naivni ili šta god vam je dobačeno, prihvatili ste teren koji vam je drugi postavio.

Ne morate da se branite od gluposti.

Ne ulazite u raspravu pred publikom

Ne pravdajte se za stvari koje niste uradili

Ne uzvraćajte istom merom, jer postajete kopija napadača

Ne glumite da vam je smešno ako vam nije

Kako da vam neprijatan komentar ne pokvari dan

Najteži deo nije sama replika, već ono što ostaje posle.

Reč koja je bocnula ume da odzvanja u glavi satima. Sara zato podseća na suštinu: najveća moć je pokazati da druga osoba nema moć nad vama, prenosi cnbc.

Probajte ovo – kada vas naredni put neko ubode komentarom, udahnite, sačekajte sekund pa odgovorite mirno. Taj jedan sekund pauze odvaja ljude koji vladaju situacijom od onih koji reaguju iz afekta.

