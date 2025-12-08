Kako ućutkati nekoga ko vas vređa? Samo recite ove 3 reči i momentalno ga ‘spustite na zemlju’

Vređaju vas, a ne znate kako da im uzvratite? Ekspert otkriva 3 reči koje će momentalno ućutkati nekoga ko vas vređa i naterati ga da zažali.

Ne dozvolite da vas drskost povredi! Stručnjakinja sa Harvarda otkriva: evo kako uz pomoć samo tri reči u sekundi ućutkati nekoga ko vas vređa.

Ponekad, ako se prijatelj našali na vaš račun ili iznese „šaljivu“ uvredu, teško je znati kako da postupite. Pa, ako se budete ponašali kao da vas komentar nije uvredio, možda će to izazvati više sličnih uvreda.

Kako se ponašati u ovakvim situacijama najbolje zna stručnjakinja za obrasce ponašanja, koja se školovala na Harvardu – Sara Džejn Ho.

Ona je osnivačica Instituta Sarita, škole koja se fokusira na društvene konvencije, i zvezda je Netfliksove emisije „Pazi na svoje manire“ u kojoj pomaže mladima da nauče bonton i kako da se ponašaju u određenim situacijama.

Ako se nađete na udaru drske primedbe, možete se suprotstaviti ljubaznošću i to samo jednim pitanjem.

„Jesi li dobro?“

„Ako vam je prijatelj rekao nešto loše, ja obično podignem pogled i kažem: ’Jesi li dobro?’“, kaže ona.

Te tri reči mogu signalizirati da čak i ako uvredu ne shvatate lično, nije vam ni prijala.

Važan je i ton, naglašava Sara. Kada kažete: „Jesi li dobro?“ ne budite kratki i oštri. Koristite prijateljski ton.

„Često se osećam kao da, kada su ljudi nepristojni, najbolja stvar je jednostavno ne reći ništa“, kaže ona.

Bez obzira na to ko daje negativan komentar, ne zaboravite da mu ne dozvolite da kontroliše vaše raspoloženje.

„Najveća moć je pokazati da druga osoba nema moć nad vama“, kaže Sara, prenosi cnbc.

Sledeći put kada vas neko pecne, ne reagujte ljutnjom! Samo recite te tri reči, osmehnite se i pogledajte kako se druga strana momentalno povlači.

(Stil)

