Kako živi muškarac pored žene koja mu stalno „zvoca“? Šokiraćete se, i naučnici nisu mogli da veruju

Naučnici u početku nisu mogli da veruju u rezultate istraživanja, jer su i oni bili šokirani njima.

Naime, naučnici su dokazali da su žene koje poseduju jake ličnosti pravi dragulj za partnera. Prema studiji, takva žena znatno smanjuje rizik od dijabetesa kod svog muža. Teško je poverovati, ali ovo su naučno dokazane činjenice.

Naravno, nije sve baš tako jednostavno. Pogotovo ako vam žena „zvoca“ od jutra do sutra i to sve začini pokojim izlivom besa. Ova studija ne odnosi se na te krajnosti. Ali, čovek koji pored sebe ima „zahtevnu“ ženu, može prestati da se brine o svom zdravlju.

Stručnjaci sa Univerziteta u Čikagu i Državnog univerziteta u Mičigenu sproveli su niz eksperimenata i dokazali da loše raspoloženje partnera direktno utiče na zdravlje drugog partnera, posebno u smislu potencijalnog rizika od dijabetesa, prenosi Avaz.

Istraživanje je obuhvatilo 1.228 parova. Naučnici su im postavili mnoga pitanja: „Koliko su zadovoljni njihovim trenutnim odnosima?“,“Da li su zadovoljni svojim partnerom i kako?“,“Koliko vremena provode zajedno i na koji način?“…

Druga serija pitanja odnosila se na potpuno različite teme: „Koliko su otvoreni jedno prema drugom?“, „Kriju li nešto od partnera?“, „Koliko često se partner žali ili kritikuje?“ Rezultati istraživanja bili su zapanjujući. Prvo, dramatično su se razlikovali u zavisnosti o pola učesnika.

Žene koje su svoj odnos smatrale srećnim, gde niko nije bio izložen kritikama i razdražljivom ponašanju, praktično nisu ni imale rizik obolijevanju od dijabetesa u budućnosti. Naučnici objašnjavaju ovo činjenicom da takve žene savesnije komuniciraju s partnerom, pokazujući uređen takt i mudrost.

Smirena komunikacija s partnerom utiče na dobar metabolizam i dobro zdravlje. Ali, podaci istraživanja muškaraca su šokirali sve. Istraživači u početku nisu mogli čak ni da poveruju u rezultate, jer su se radikalno razlikovali od rezultata istraživanja kod žena.

Muškarci koji su izjavili da njihove žene stalno pokušavaju da ih kontrolišu, da su iritantne i nastrojene kritici, bili su manje skloni pojavi dijabetesa u budućnosti. Za razliku od muškaraca koji su živeli miran i tih život uz ženu koja im nije „zvocala“.

I to nije sve: Partneri razdražljivih i jakih žena, ako su na kraju i dobili dijabetes, to je bio blaži oblik. Osim toga, oni su uvek bili u stanju da da kontrolišu nivo šećera u krvi. Naučnici rezultate ovog istraživanja objašnjavaju činjenicom da te „zahtevne i iritantne žene“ pažljivo prate i zdravlje svog muža kao i njegovo ponašanje.

Činjenica je da su žene s daleko boljim karakteristikama odlučnije i donose optimalne odluke. A to potvrđuje i nauka. Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu psihologije Južni Vels napravilo je studiju koja je potvrdila činjenicu da su žene složenijeg karaktera obično pametnije.

To se objašnjava da su skeptične skoro u svemu. One se vode objektivnim razlozima i vlastitom analizom. One, takođe, znaju kako što uverljivije i odlučnije preneti svoj zahtev mužu. Moguće je da će ih zbog toga muž mnogo bolje slušati (pogotovo jer nema drugi izbor), a za uzvrat će dobiti dobro zdravlje.

Žene snažnog karaktera imaju prednosti u odnosu na mirne žene, ali ne u svemu. Nekim drugim studijama dokazano je da one možda supruga spašavaju od dijabetesa i bolesti, ali se zato one goje. To je zbog činjenice da su, jednostavno, „bombardovane“ adrenalinom i kortizolom, koji se u njima taloži u vidu kilograma.

