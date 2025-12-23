Kao da ih neka nevidljiva sila čuva: Starinsko ime koje devojčicama donosi život pun blagoslova i sreće

Neka imena su prosto blagoslov. Ovo starinsko ime ponovo je popularno jer se veruje da devojčice koje ga nose kroz život uvek prati sreća!

Ime koje je više od ponosa – to je nevidljivi blagoslov za ceo život. Ovo starinsko ime je prava mala amajlija za devojčice!

Ima imena koja zvuče kao najlepša molitva. U moru onih novih, modernih imena koja često zaboravimo čim ih čujemo, jedno starinsko ime ponovo sija u našim porodilištima. Roditelji koji ga biraju kao da instinktivno znaju da svom detetu daju mnogo više od običnog imena – daju mu nevidljivi štit i putokaz koji se ne gasi.

Poslednjih desetak godina sve je više roditelja u Srbiji koji svojim ćerkama daju ime Iskra.

Prema nekim izvorima, ovo ime je slovenačkog porekla i simbolizuje devojčice koje su temperamentne i kreativne, koje unose svetlost i pozitivnu energiju i koje kroz život prati sreća.

Poreklo i značenje imena Iskra

Osim u Sloveniji, ime Iskra veoma je popularno i u Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Rusiji i Bugarskoj.

Po jednoj teoriji, nastalo je od imenice iskra, odnosno varnica, koja se odvajkada dovodi u vezu sa iznenadnim, pozitivnim promenama. Kako varnice iskaču iz vatre i nagoveštavaju dobre vesti i potencijalno bogatstvo, tako se smatra da će i devojčice koje ponesu ovo ime biti vesnici pozitivnih promena, “grejati srce i dušu”, donositi dobre vesti i biti pokretači velikih promena za opštu dobrobit u svom okruženju.

Postoji, takođe, i teza da je ime Iskra nastalo od bugarskog imena Iskren, što znači “odan”, “veran”, “lojalan”, “ljubazan”, “pravdoljubiv”.

Konačno, prema nekim izvorima, ime Iskra je ruskog porekla i nastalo je dvadesetih godina prošlog veka, a u prenesenom značenju označava „onu koja donosi svetlost“.

Zanimljivosti

Ovo je jedno od retkih ženskih imena koje nema nadimak.

U susednoj Hrvatskoj 2. mart je dan posvećen svim Iskrama, odnosno njihov imendan.

Ukoliko znate neku Iskru, pošaljite joj ovu priču o značenju njenog imena.

Ime Iskra zaista nosi težinu sudbine i svetlosti. Bilo da potiče od reči „iskra“ (varnica koja nagoveštava bogatstvo) ili označava „odanost“, devojčice koje ponesu ovo prelepo starinsko ime predodređene su da budu pokretači pozitivnih promena i da donose sreću u svoje okruženje.

Poklon za ceo život

Ako u vašem životu postoji jedna Iskra, pošaljite joj ovo kao podsetnik na to koliko je njena priroda posebna. A ako tek birate ime za svoju devojčicu, setite se da Iskra nije samo prelepo starinsko ime – to je obećanje da će vaše dete, bez obzira na sve, uvek nositi svoju unutrašnju svetlost.

Ovo je ime za devojčice kojima je sudbina namenila da sijaju. Jer, na kraju dana, svima nam je potrebna bar jedna iskra da nam osvetli put.

