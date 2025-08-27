Kaže da je sve u redu – ali ti osećaš da nije. Šta da radiš?

Kaže da je sve u redu, ali ti osećaš distancu. Evo kako da prepoznaš signale koje reči ne otkrivaju.

Nekad ti neko kaže da je sve u redu, ali ti u stomaku osećaš da nešto ne štima. Nema svađe, nema drame, ali tišina između vas postaje glasnija od bilo koje rečenice. I dok on tvrdi da je sve okej, ti osećaš da nije – i ne znaš da li da veruješ sebi ili njemu.

Šta znači kad neko tvrdi da je sve u redu, a ti osećaš suprotno?

Ljudi često izgovaraju „sve je okej“ kad ne znaju kako da izraze ono što ih muči. To može biti strah od konflikta, potiskivanje emocija, ili jednostavno navika da se ne ulazi u dubinu. Ali tvoje telo, tvoj osećaj – on zna. Intuicija nije paranoja. To je signal.

Kako da reaguješ kad ti intuicija govori jedno, a partner drugo?

Prvo – nemoj da ignorišeš sebe. Ako osećaš nelagodu, ona ima razlog. Umesto da napadaš, postavi pitanje: „Stvarno mi je važno da razumem – možeš li da mi kažeš šta osećaš?“ Otvori prostor za iskrenost, ali bez pritiska. Ako dobiješ još jedno „sve je okej“, posmatraj ponašanje, ne reči.

Kada da se zabrineš?

Ako se „sve je okej“ ponavlja, a ti osećaš distancu, hladnoću, izbegavanje – to je znak da nešto nije u redu. Ne mora da znači kraj, ali znači da treba da razgovarate dublje. U vezi, najopasnije nisu svađe, već tišina koja skriva istinu.

Šta ako grešiš?

Postoji šansa da si preosetljiv, da projektuješ sopstvene strahove. Zato je važno da proveriš – ne samo kod partnera, već i kod sebe. Da li si umorna, nesigurna, uplašena? Intuicija je moćna, ali i ona traži balans.

Kad ti neko kaže da je sve u redu, a ti osećaš da nije – ne ignoriši taj osećaj. On ti nešto govori. Možda je vreme da prestanete da pričate rečima i počnete da slušate tišinu.

