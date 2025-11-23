Kažu da broj cipela određuje koliko dugo ćete živeti – pogledajte tabelu, rezultat će vas iznenaditi

Broj cipela određuje koliko dugo ćete živeti – barem tako tvrde najnovija istraživanja i neobične teorije. Pogledajte tabelu i procenite sami.

Postoje istraživanja o svemu i svačemu, a jedna, koja nam dolazi iz Švedske, a koja se bavi veličinom stopala i koja govori o našem životnom veku, privukla je posebnu pažnju ljudi širom sveta.

„Koristili smo kompjuterizovane podatke kako bismo uporedili ljude iz svih delova Švedske“, rekao je državni epidemiolog dr Hans Bjors. Proučavali smo dob u kojoj su umrli i uzrok smrti i otkrili da je veličina obuće definitivno povezana s dugovečnošću”.

„Iako studije nisu pronašle direktnu korelaciju između veličine cipela i pojedinačne bolesti, ili između širine stopala i životnog veka, uočava se veza između broja obuće i životnog veka“, uverava dr Bjors.

Dakle, šta nam ova studija govori?

Među ženama očekivani životni vek najduži je kod osoba koje nose broj 38 (najčešća veličina cipela): između 78 i 84 godine. Najniža je za one s malim stopalima. Ako nosite veličinu 35, očekivani životni vek varira između 64 i 69 godina. Među muškarcima će najduže živeti oni koji nose broj 42, između 75 i 82 godine. 38 ili 45? Padamo na 66-69 godina…

Broj obuće i životni vek kod žena:

35: 64-69 godina

36: 70-76 godina

37: 77-82 godine

38: 78-84 godine

39: 73-75 godina

40: 70-72 godine

41: 67-70 godina

42: 66-69 godina

Broj obuće i životni vek za muškarce:

38: 66-69 godina

39: 67-72 godine

40: 72-75 godina

41: 73-77 godina

42: 75-82 godine

43: 74-79 godina

44: 67-72 godine

45: 66-69 godina

Ove rezultate treba uzeti s rezervom: „Ne sumnjamo da ljudi mogu živeti duže nego što njihov broj obuće pokazuje”, istakli su istraživači. Ali, to bi bilo tačno samo ako prihvate veoma zdrav način života, pazeći na ishranu i fizičku aktivnost“, ističu naučnici.

Iako zvuči neobično, švedska studija pokazuje da broj cipela može biti povezan sa očekivanim životnim vekom. Rezultati su intrigantni, ali istraživači naglašavaju da zdrav način života, ishrana i fizička aktivnost ipak imaju presudnu ulogu u dugovečnosti.

