Knjige za čitanje koje vam preokrenu glavu: 5 naslova posle kojih više ne gledate isto na sebe ni na ljude

Knjige za čitanje koje ostavljaju trag i menjaju ugao gledanja. Otvorite spisak, izaberite jednu i počnite već večeras.

Postoje knjige za čitanje koje vam ukradu noć, a ima i onih koje vam ukradu deo ličnosti i vrate ga preuređenog. Ovih pet spada u drugu grupu. Nećete ih zaboraviti, ma koliko se trudili.

Jedna od njih je toliko nelagodna da je ljudi prekidaju na pola, a posle se vraćaju mesecima kasnije, jer ne mogu da je izbace iz glave.

Zašto baš ovih pet, a ne nekih drugih

Spiskovi obaveznih naslova obično liče jedni na druge. Ovaj je drugačiji jer bira knjige za čitanje koje rade nešto konkretno sa vama: menjaju način na koji slušate ljude, kako reagujete na nepravdu, kako razmišljate o sopstvenoj smrti. Klasici svetske književnosti ovde nisu izabrani po godini izdanja, nego po tome koliko dugo vas drže budnima.

Majstor i Margarita, Mihail Bulgakov

Đavo dolazi u Moskvu i pravi haos, a vi se smejete naglas u tramvaju. Onda shvatite da knjiga zapravo govori o kukavičluku kao najvećem grehu. Bulgakov je pisao u fioci, znajući da knjiga verovatno nikada neće biti štampana za njegovog života. Taj očaj se oseti u svakoj rečenici i zato deluje toliko živo.

Zlatna sveska, Doris Lesing

Anu Vulf cepaju četiri sveske različitih boja, jer ne može da spoji ono što je politika, ono što je ljubav, ono što je majčinstvo i ono što je strah. Doris Lesing je 1962. napisala roman koji je decenijama ispred svog vremena. Ako ste ikada osetili da glumite različite verzije sebe pred različitim ljudima, ovde ćete naći jezik za to osećanje.

Sto godina samoće, Gabrijel Garsija Markes

Porodica Buendija živi u izmišljenom selu Makondo i ponavlja iste greške kroz sedam generacija. Markes piše tako da ne primetite kada je realnost prešla u san. Magični realizam nije ukras, već način da se ispriča istorija Latinske Amerike bez patetike. Posle ove knjige drugačije gledate na sopstvenu porodicu i na to koliko se ponavljate.

Koje su to knjige koje menjaju život

To su naslovi koji nakon poslednje stranice ostavljaju trajnu promenu u načinu razmišljanja, donošenja odluka ili odnosa prema drugima. Najčešće su to romani sa kompleksnim moralnim pitanjima, memoari preživelih i filozofska dela koja ruše vaše dotadašnje pretpostavke.

Čovekova potraga za smislom, Viktor Frankl

Frankl je preživeo četiri koncentraciona logora i iz tog pakla izvukao jednu jedinu ideju: između onoga što vam se desi i onoga kako reagujete, postoji prostor, i u tom prostoru je vaša sloboda. Knjiga ima manje od dvesta strana. Pročitaćete je za dva dana, a koristićete je do kraja života. Ovo je obavezna lektira za odrasle koja se ne tiče književnosti, već preživljavanja.

Ime ruže, Umberto Eko

Krimi roman u srednjovekovnom manastiru, gde monasi umiru jedan za drugim, a u centru zagonetke nalazi se zabranjena knjiga. Umberto Eko je profesor semiotike koji se igra sa vama na svakoj stranici. Naučićete ponešto o srednjem veku, mnogo o tome kako moć kontroliše znanje, i sve to dok rešavate ubistvo.

Kojim redom ih čitati

Nemojte krenuti od Markesa ako vam je teško da pratite mnogo likova. Krenite od Frankla, jer je najkraći i odmah vraća energiju za dalje. Onda Bulgakov, pa Eko, pa Lesing, i na kraju Markes kao nagrada. Ovaj redosled pravi prirodnu krivu, od ličnog ka kolektivnom, od jasnog ka snovitom.

Koja knjiga vas je promenila toliko da je preporučujete svakome, a niko od onih kojima ste je dali nije osetio isto što i vi

