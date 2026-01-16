Ko danas slaže, imaće lošu celu godinu, ispoštujte proroka istine!

Ovog proroka narod je nazivao „anđeo“, a samo njegovo ime u prevodu znači upravo to – glasnik. Još kao dete je razgovarao sa anđelima

U tišini zimskih dana, kada se ljudi češće okreću sebi, molitvi i unutrašnjem miru, Srpska pravoslavna crkva 16. januara obeležavaju praznik Svetog proroka Malahije.

Ovaj svetitelj u narodu važi za čuvara istine, pravednosti i Božje reči. Veruje se da je njegova molitva naročito snažna kada je zdravlje u pitanju.

Praznik se dočekuje bez velike buke, ali sa dubokim poštovanjem, jer se Malahija smatra jednim od najznačajnijih proroka Starog zaveta, prenosi ona.rs.

Prorok istine kog su zvali „anđeo“

Sveti prorok Malahija rođen je nakon povratka Jevreja iz vavilonskog ropstva. Predanje kaže da je bio izuzetno stasit, lep i blag. Baš zbog toga ga je narod nazivao „anđeo“, a samo njegovo ime u prevodu znači upravo to – glasnik.

Veruje se da je još kao dete govorio da razgovara sa anđelima i da ljudima prenosi ono što mu je otkriveno. U početku su ga mnogi slušali sa sumnjom, ali kako su se njegova proročanstva jedno po jedno ostvarivala, Malahija je stekao veliko poštovanje i ugled među narodom.

Poslednji prorok pre Jovana Krstitelja

Crkveno predanje navodi da je Sveti Malahija poslednji prorok pre dolaska Jovana Krstitelja, čime mu se daje posebno mesto u istoriji hrišćanstva. Još 500 godina pre rođenja Isusa Hrista, on je najavio dolazak Jovana Krstitelja, koji će pripremiti put Spasitelju.

Najpoznatije Malahijino proročanstvo odnosi se na Strašni sud. To je upozorenje da će svi koji ne žive po Božjim zapovestima snositi posledice. Upravo se to proročanstvo smatra jedinim koje se još nije ispunilo, zbog čega se i danas sa strahopoštovanjem pominje

Narodna verovanja i običaji

U narodu se veruje da je dan Svetog proroka Malahije pogodan za tišinu, molitvu i pokajanje, ali i za donošenje važnih odluka koje se tiču poštenja i istine.

Na ovaj praznik se, prema verovanju:

ne započinju svađe i rasprave, jer se smatra da donose dugotrajnu neslogu

ne ogovara se i ne izgovara laž, pošto je Malahija prorok istine

ne rade teški i nepotrebni poslovi, naročito oni koji se mogu odložiti

ne donose ishitrene odluke, jer se veruje da će se kasnije pokazati kao pogrešne

Mnogi vernici pale sveću i izgovaraju kratku molitvu, verujući da Sveti Malahija pomaže onima koji iskreno traže izlaz iz životnih iskušenja.

