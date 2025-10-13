Ko ima malo prijatelja, ima nešto što drugi ne vide: Grčki filozof je to objasnio u jednoj rečenici

Ljudi sa malo prijatelja često nose najdublje životno iskustvo – Sokrat je to objasnio jednom rečenicom koja i danas odzvanja

Ako imate mali krug prijatelja, možda ste upravo ono što je Sokrat opisao u jednoj rečenici.

„Ako čovek ima malo prijatelja, to znači da ima mnogo životnih iskustava.“

Ova misao ne osuđuje, već otkriva snagu tišine, selektivnosti i zrelosti. Sokrat, čuveni filozof stare Grčke, nije ostavio pisana dela, ali je kroz Platonove dijaloge ostavio mudrost koja i danas odzvanja.

Šta znači imati mnogo životnih iskustava?

Životno iskustvo nije samo zbir godina – to je dubina izazova koje smo prošli. Od emotivnih lomova, preko poslovnih padova, do tihe borbe sa sobom. Ljudi koji su prošli kroz mnogo toga često biraju mir umesto buke, istinu umesto površnosti.

Zašto se krug prijatelja sužava?

Kako sazrevamo, postajemo selektivni. Ne tražimo više potvrdu spolja, već autentičnost iznutra. Udaljavamo se od poznanika, kolega, pa čak i bliskih ljudi – ne iz ljutnje, već iz potrebe za dubljim odnosima.

Kvalitet umesto kvantiteta

Ljudi sa mnogo iskustva ne pristaju na nezdrave dinamike. Oni biraju delima, ne rečima. Njihov mali krug prijatelja nije znak usamljenosti – već znak mudrosti. Jer u tom krugu nema buke, već prisutnosti.

Ako imate malo prijatelja, ne znači da ste sami. Možda ste, baš kao što je Sokrat rekao, bogatiji iskustvom nego što drugi mogu da zamisle. I to je vrednost koju ne meri broj, već dubina.

