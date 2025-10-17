Ko je najlepša žena na svetu? Lista koja je podelila svet (foto)

Lepota je subjektivna, ali svake godine prave se liste koje izdvajaju žene i muškarce koje su svojim izgledom, harizmom i uticajem obeležili svet. Ovog puta izdvojeno je pet svetskih lepotica koja se smatraju simbolima elegancije i privlačnosti.

Džodi Komer

Britanska glumica, poznata po ulozi u seriji Killing Eve, našla se na vrhu liste. Njena prirodna lepota, izražajne crte lica i snažna glumačka harizma učinile su je jednom od najcenjenijih žena današnjice.

Zendaya

Mlada američka glumica i pevačica postala je globalna ikona stila. Njena sposobnost da kombinuje mladalačku energiju sa sofisticiranošću donela joj je status jedne od najlepših i najuticajnijih žena u svetu zabave.

Bella Hadid

Supermodel poznata po svom prepoznatljivom izgledu i modnim kampanjama zauzima visoko mesto na listi. Njena simetrija lica i elegancija često se navode kao primer savršene lepote.

Beyoncé

Kraljica pop muzike i dalje važi za jednu od najlepših žena sveta. Njena kombinacija talenta, samopouzdanja i prepoznatljivog izgleda čini je večitim simbolom moći i lepote.

Deepika Padukone

Indijska glumica i jedna od najpoznatijih zvezda Bolivuda našla se u samom vrhu liste. Njena egzotična lepota i snažno prisustvo na filmskom platnu doneli su joj globalno priznanje.

Na listi najlepših žena se od 6. do 10. mesta nalaze još i pevačice Arijana Grande, Tejlor Svift, manekenka Džordan Dan, rijaliti zvezda Kim Kardašijan i glumica HoYeon Jung.

Ova lista pokazuje da lepota nije samo u fizičkom izgledu, već i u harizmi, stavu i uticaju koji žene ostavljaju na svet. Svaka od njih na svoj način predstavlja ideal savremene lepote.

