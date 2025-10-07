Ko je vaša srodna duša? Mesec rođenja otkriva s kim ćete doživeti ljubav iz snova

Otkrivamo najpopularnije kompatibilne parove za mesec rođenja.
Upoznavanje nikada nije bilo lakše. Umesto da gubite vreme tražeći nečije zelene i crvene zastavice, trebalo bi da pogledate mesec njihovog rođenja. Mesec rođenja osobe otkriva mnogo o njima. Svaki mesec rođenja povezan je sa specifičnim osobinama ličnosti, snagama i još mnogo toga. Poznavanje meseca rođenja vašeg potencijalnog partnera pojednostaviće vaša iskustva upoznavanja, jer ćete odmah znati da li ste kompatibilni sa nekim na osnovu njihovog meseca rođenja. Dakle, sa kojim mesecom rođenja bi trebalo da izlazite?
Prema astrolozima, stručnjacima za veze i ljubavnim vidovnjacima, postoji određeni mesec rođenja sa kojim bi trebalo da izlazite, na osnovu vašeg sopstvenog meseca rođenja. Čitajte dalje da biste otkrili mesec rođenja vašeg budućeg partnera i vašu sinastriju sa njim.
Januar i jul
Ko može da prati one rođene u januaru? Pojedinci sa rođendanima u januaru su jedinstvene sile prirode, bilo da su strateški Jarčevi ili inovativni Vodolije. Oni su istovremeno strukturirani, ali inovativni, staromodni, ali progresivni. Ako neko može da razume ljude u januaru, to je osoba rođena u julu. Julske bebe su često sentimentalni Rakovi ili blistavi Lavovi, što ih čini neverovatnim romantičnim pratiocima za one rođene u januaru, jer osobe rođene u julu imaju tendenciju da saosećaju sa januarskim pogledom na svet i pristupom životu.
U međuvremenu, oni rođeni u julu su veoma empatične i inteligentne osobe kojima je potreban partner usmeren na srce, ali pametan. Rođeni u julu imaju jedinstvenu sposobnost da razmotre sve perspektive, jer su rođeni u julu obdareni simpatijom i racionalnošću. Jul će pronaći svog savršenog partnera u januaru, jer ove zimske bebe imaju otvorenu percepciju koja je rođenima u julu potrebna u romantičnoj vezi.
Januar i jul dele dinamičnu vezu koja podstiče samoizražavanje i promišljenost. Nijedno od njih se neće osećati neispunjeno, jer januar i jul pružaju obilje emocionalne i kognitivne podrške jedno drugom.
Februar i avgust
Nije tajna da su rođendani u februaru izbirljivi. Rođeni u februaru se ne zadovoljavaju bilo kim, jer imaju visoke standarde za sebe i svoj ljubavni život, bilo da su buduće Vodolije ili sanjive Ribe. Kao rezultat toga, većina rođenih u februaru je dugo sama pre nego što upozna pravu osobu. Pa, ne tražite dalje, jer su oni rođeni u avgustu savršen spoj. Rođeni u avgustu su samouverena, lojalna osoba koja teži da da sve od sebe.
Slično tome, rođeni u avgustu su takođe izbirljivi oko toga sa kim izlaze. Oni su ili pedantni Device ili smeli Lavovi. Bebe u avgustu su planeri, pa moraju da se uvere da se potencijalni partner savršeno uklapa u njihov život. Njihovo cepidlačenje može odvratiti ljubav od dolaska, ali rođeni u avgustu neće deliti svoj život sa bilo kim. Avgust će pronaći svoju srodnu dušu u onima rođenim u februaru, jer rođeni u februaru predstavljaju ideale, standarde i očekivanja koja rođeni u avgustu traže u partneru.
Ovo dvoje će verovatno imati vezu koja zahteva mnogo održavanja, ali avgust i februar su podjednako spremni da je naprave uspešnu. Rođeni u avgustu donose preciznost i strast; februar nudi autentičnost i prijateljstvo. Zajedno čine trajan par.
Mart i septembar
Martovski rođendani su savršen spoj snova i dela, bilo da su proaktivni Ovnovi ili maštovite Ribe. Ove osobe imaju jedinstvenu sposobnost da preduzmu akciju u trenutku ako su čvrsto uverene u svoje težnje, želje i ciljeve. Osobi rođenoj u martu je potreban partner koji može da razume njihovu akciono orijentisanu, ali intuitivnu energiju. Oni rođeni u septembru su savršen pandan, jer su rođeni u septembru podjednako motivisani i idealisti, što dopunjuje martovske ambicije.
Slično tome, septembarski rođendani čine produktivne Device ili konektivne Vage, koje su ciljano orijentisane osobe koje teže harmoniji, savršenstvu i eleganciji. Rođeni u septembru su pažljivi, ali oprezni inicijatori, kojima bi koristilo da se zabavljaju sa nekim u martu. Oni rođeni u martu mogu pomoći rođenima u septembru da se osećaju samopouzdano u svojim postupcima i odlukama pružajući im sigurnost koju septembar žudi u vezi. Septembar će biti veoma zahvalan što ima motivisanog partnera pored sebe.
Kada se mart i septembar spoje, sve je moguće. Ovo je par koji nedvosmisleno podržava međusobne ciljeve, motiviše jedno drugo i podstiče jedno drugo da sledi svoje snove.
April i oktobar
Rođeni u aprilu ne plaše se da rizikuju u ljubavi, bilo da su proaktivni Ovnovi ili senzualni Bikovi. Osobe rođene u aprilu imaju vatrenu, samouverenu ličnost koja im daje snagu da preuzmu vođstvo u vezama. Ništa ne odvraća ovu prolećnu bebu, koja će biti privlačna osobi rođenoj u oktobru. April se može osećati pozvanom da izlazi sa Oktobrom, jer Oktobar deli Aprilove liderske kvalitete i nepokolebljivu izdržljivost, dok joj i dalje dozvoljava da preuzme vođstvo.
Rođeni u oktobru su takođe lideri, bilo duboke Škorpije ili društvene Vage, ali više vole da razmišljaju kojim putem da krenu ili na šta da deluju. Rođeni u oktobru su promišljeni i intuitivni, ali mogu biti neodlučni. April nudi stav „mogu sve“ koji je Oktobru možda potreban u vezi. Rođeni u oktobru će se osećati hrabrije i smelije sa svojim aprilskim partnerom pored sebe.
April i Oktobar trebaju partnera koji može da prati, što će pronaći jedno u drugom. Oni čine jak tim, što April i Oktobar čini neosporno moćnim parom.
Maj i novembar
Nema ništa uzbudljivije za rođene u maju nego zaljubljivanje. Rođeni u maju su ili brbljivi Blizanci ili praktični Bikovi, koji imaju hirovite, ljubavne ličnosti i skloni su romantizovanju svojih života. Idealno, rođeni u maju bi voleli da ih oduševi šarmantna, ali misteriozna osoba koja nudi strast, zavodljivost i uzbuđenje. Rođeni u novembru nude upravo to i mnogo više, zbog čega je maj obmotan oko prsta novembra, bilo da su avanturistički Strelci ili pronicljive Škorpije.
Slično tome, rođeni u novembru takođe žude za romantičnim vezama. Pronalaženje srodne duše je važno, jer rođeni u novembru ne mogu da se zadovolje površinskom naklonošću. Oni su duboke, strastvene duše koje čeznu za svojim srodnim dušama, koje će pronaći u onima rođenim u maju. Rođeni u novembru odmah se zaljubljuju u nepokolebljivu odanost, senzualno samoizražavanje i pouzdanost rođenih u maju. Nije iznenađenje što je novembar podjednako posvećen maju kao što je maj u novembru.
Ljubavna priča nijednog drugog para ne može se uporediti sa ljubavnom pričom maja i novembra kada počnu da se zabavljaju. Ni maj ni novembar nemaju lagan pristup ljubavi, tako da će ovo dvoje nesumnjivo biti opsednuti jedno drugim.
Jun i decembar
Ljudi rođeni u junu preleće od partnera do partnera, tražeći pravu osobu koja će joj doneti mentalnu i intelektualnu stimulaciju, bilo da su u pitanju dualistički Blizanci ili osetljivi Rakovi. Komunikacija je važna, pa im je potrebno da budu sa obrazovanom, promišljenom osobom. Od svih meseci rođenja, bebe rođene u junu će pronaći svetskog, kulturnog partnera u osobi rođenoj u decembru. Nikada neće biti trenutka tišine ili dosade kada jun padne u decembar, bilo da su filozofski Strelac ili Jarac orijentisan ka ciljevima.
Slično tome, poznato je da osoba rođena u decembru postaje nemirna ako njen potencijalni ljubavnik ne može da ih prati. Bebe rođene u decembru su obično učene, avanturističke osobe koje uvek žele da prošire svoj pogled na svet. Susrešće svog intelektualnog partnera u brbljivom junskom rođendanu, koji nudi nove perspektive i ne plaši se da postavlja smela pitanja. Decembar će biti prijatno iznenađen što će podučavati i biti podučavan od strane osobe rođene u junu.
Jun i decembar imaju savršen spoj ozbiljnosti i humora u svojoj vezi. Njih dvoje znaju kako da pređu sa dubokih razgovora na zajednički smeh u roku od nekoliko minuta, zbog čega jun i decembar tako dobro funkcionišu zajedno.
