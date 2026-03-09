Ko je zdraviji – muškaraci u dobrim ili lošim brakovima? Evo šta kažu istraživanja

Nekada nije sve onako kako nam se čini. Pa tako ni sami ne možete pretpostaviti ko je zdraviji, partneri u lošem ili dobrom braku.

Dobar i harmoničan brak trebao bi da donese blagostanje pa, u skladu s tim, i zdravlje. Međutim, nedavna studija otkrila je da muškarci, koji su u “lošem” braku imaju niži rizik od dijabetesa od muškaraca koji se nalaze u srećnom braku.

Sociolozi sa Državnog univerziteta Mičigen i Univerziteta u Čikagu prikazali su rezultate dva velika istraživanja. Ova istraživanja su se temeljila na nešto starijim bračnim parovima.

Čak 1.228 parova učestvovalo je u anketama. Bile su to udate žene i muškarci starosti između 57 i 84 godine. Oni su na pitanja odgovarali dva puta – 2005. i 2010. godine. Oba puta učesnicima su postavljana pitanja o njihovom braku i odnosu sa supružnikom. Uzeti su i laboratorijski uzorci.

Prilikom analiziranja dobijenih podataka istraživači su utvrdili ko je zdraviji. Prema njima dobar, ili pak loš brak utiče na zdravlje supružnika te njihovu šansu dobijanja dijabetesa.

Žene koje su pet godina nakon prvog testiranja rekle kako se nalaze u boljem braku imale su manji rizik od dijabetesa tip 2.

Zanimljiva teorija

Ono što je čudno i zanimljivo jest da se kod muškaraca dogodilo suprotno. Oni muškarci, koji su pet godina nakon prvog testiranja rekli kako im se brak pogoršao i da im žene često prigovaraju su imali takođe veoma mali rizik od dijabetesa tipa 2, otkriva nacionalna studija vođena od strane sociologa s Državnog univerziteta Mičigen.

“Studija osporava tradicionalnu pretpostavku da loš kvalitet braka uvek šteti zdravlju”, rekla je Hui Liu, vanredna profesorka sociologije na MSU-u i glavni istraživač. “Ponekad je, dakle, zanovetanje korisno.”

Istraživače je navedena činjenica zbunila. Nije im bilo sasvim jasno kako je došlo do toga da je rizik za dijabetes drugačiji kod muškaraca i žena u zavisnosti od kvaliteta braka. Liu je otkrila sličan fenomen i kada je u pitanju zdravlje kardiovaskularnog sistema.

Takođe, istraživanje iz 2011., u kojem se analiziralo 90 studija o braku i zdravlju, pokazalo je da slobodni muškarci i žene u proseku imaju kraći životni vek od ljudi koji su u braku.

