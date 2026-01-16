Ko nosi jedno od ova 4 imena, nikada nije sam: Anđeli ih čuvaju i donose im blagoslov za ceo život

Anđeli ih čuvaju! 4 imena za koja se veruje da donose sreću i blagoslov za ceo život. Proverite da li vaše dete ima ovu moćnu zaštitu!

Postoje 4 imena koja su direktno povezana sa anđelima i koja donose blagoslov za ceo život – da li je vaše na listi?

Od pamtiveka se verovalo da ime koje damo detetu nije samo skup slova, već energija, sudbina i zaštita koja ga prati kroz život. Svaki roditelj želi da svom detetu obezbedi najbolji mogući start, a šta može biti moćnije od imena za koje se veruje da ga direktno povezuje sa višim silama?

Dok svako ime nosi neku simboliku, postoje ona posebna imena koja, po drevnim verovanjima, donose anđeosku zaštitu. To nisu samo lepe reči; smatra se da ona predstavljaju blagoslov koji detetu donosi radost, sreću i uspeh za ceo život.

Prenosimo vam listu moćnih imena za devojčice i dečake – imena koja zrače snagom, plemenitošću i koja donose sreću i blagoslov. Otkrijte koja to 4 imena, prema numerolozima i verovanjima, predstavljaju direktnu vezu sa anđelima.

Srećna ženska imena:

1. Elena – Simbolika ovog imena je predivna i može se tumačiti na sledeće načine: „ona koja je sjajna i blistava“; „ona koja donosi radost i sreću u svaki dom“; „lepa i sija spolja i iznutra“; „ona koja je blistava i puna vrlina i lepote“; „ćerka Sunca, zrači dobrotom“. Verovalo se da žene sa ovim imenom mogu napredovati u životu i da će ih uvek pratiti svetla energija.

2. Natalija – Ime hrišćanskog porekla sa značenjem „blagoslovena“ ili „rođena na Božić“. Smatra se da ovo ime donosi posebnu energiju, sreću i blagoslove, a da je Natalija samouverena dama koja uporno prevazilaze sve poteškoće i lako rešavaju probleme.

3. Tatjana – Značenje ovog imena je najpre „veliki“, „grandiozan“, „džinovski“. Simbolično, žene sa ovim imenom su „rođene da budu grandiozne i urade velike stvari“ ili „stvorena je za velika dela“. Tumačenje ovog imena je i „vatrena kraljica“. Smatra se da Tatjana uvek ima pozitivan stav prema životu i da lako ostvaruje uspeh.

4. Irina – Ovo ime zrači mir, spokoj i blaženstvo, a nosi ga „ona koja donosi mir“; „produhovljena i blaga žena“; „blaga i vrlo plemenita osoba“; „žena sa divnom energijom“. Smatra se da Irina ima višu misiju u svom životu i da može postići velike stvari i ostvariti ambiciozne ciljeve na mnogim poljima.

Srećna muška imena:

1. Aleksandar – Ime Aleksandar u prevodu sa grčkog jezika znači „onaj koji je zaštitnik ljudi“ ili „zaštitnik“; „čovek koji štiti druge“; „osoba koja pomaže svima“. On je rođeni vođa velikog srca koji zna kako da se ostvari u životu, ali i pozitivno utiče na druge.

2. Nikola – U bukvalnom prevodu sa latinskog i grčkog, ime Nikola znači „narod pobeđuje“, ali ovo ime simbolično no znači „pobeda“, „osoba koja pobeđuje“; „borac za pravdu“; „zaštitnik“. Ljudi sa ovim imenom prema njegovom značenju imaju snažnu energiju i karakter i lako mogu pronaći zajednički jezik sa ljudima. Pravdoljubivi su.

3. Mihailo – Ime hrišćanskog porekla koje znači „onaj koji je poslat od Boga“; „sluga Božji“; „bogumili“; „anđeo“. Ovo je ime povezano s anđelima i nosi jednu divnu energiju i veličinu.

4. Vasilije – u prevodu sa starogrčkog znači „carski“ ili „car“. Muškarci sa ovim imenom su strpljivi, odlučni i ambiciozni. Uzimaju životu u svoje ruke i trude se da postignu sve svoje ciljeve. Posvećeni su pobedi i rođeni su kao vođe.

Imena nose energiju. Ako tražite više od lepog zvuka, ova 4 imena za devojčice (Elena, Natalija, Tatjana, Irina) i 4 imena za dečake (Aleksandar, Nikola, Mihailo, Vasilije) nose verovanje da donose sreću i blagoslov za ceo život. Od Mihaila, anđela, do Elene, ćerke Sunca – izaberite ime koje sija i štiti.

Imate li jedno od ovih imena? Podelite ovu listu i prenesite anđeosku zaštitu onima koje volite!

