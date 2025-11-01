Ko ovde ima prvenstvo prolaza? Saobraćajna zamka u kojoj i iskusni vozači greše (foto)

Dva automobila žele da uđu u srednju traku na auto-putu, vozači zbunjeni ko ima prvenstvo prolaza. Znate li vi rešenje ove „zamke“?

Mnogi vozači, posebno oni sa godinama iskustva, voze po navici. Navika je opasna jer stvara lažnu sigurnost. Koliko puta ste videli nekoga da samo produži kroz raskrsnicu, uveren da „onaj drugi zna da treba da stane“? Upravo tu nastaje problem – oba vozača misle da imaju prednost.

🔺 "Pitanje za buduće i iskusne vozače: ko ima prednost prilikom uključivanja?"⚠️ Ne zaboravi pravila saobraćaja! 😉Odgovori: 1️⃣ ili 2️⃣? Posted by Auto škola ''Fiksna Tačka'' Sombor on Saturday, July 26, 2025

Pogledajte situaciju na slici i pokušajte da odgovorite na pitanje ko ima prednost od ova dva označena automobila. Imajte u vidu da se ovde mora poštovati pravilo prvenstva prolaza.

Odgovor:

Prvenstvo prolaza ima automobil broj 2, zato što se u ovom slučaju poštuje pravilo desne strane. Celo objašnjenje pogledajte u videu ispod.

Prvenstvo prolaza nije stvar osećaja ili brzine – to je jasno definisano pravilo. Ako ga primenjujete dosledno, izbeći ćete nesporazume, kazne i potencijalne nesreće. Sledeći put kada priđete raskrsnici bez znakova, setite se: desna strana uvek ima prednost.

