Kod kuće treba imati ovoliko novca u gotovini – za ne daj Bože, savetuju stručnjaci

Čak i kada mislite da ste spremni za svaku situaciju, osnovne zalihe hrane i vode često nisu dovoljne. Finansijska rezerva u gotovini može biti presudan faktor u trenucima kada elektronski sistemi zakažu ili kada nemate pristup bankomatima.

Za hitne zalihe nisu dovoljne samo namirnice

Nemačka kancelarija za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama (BBK) sastavila je listu za desetodnevne hitne zalihe. Pored vode, pirinča, konzervi i lekova, vodič napominje da treba da imate “dovoljnu količinu gotovine kod kuće”, iako tačan iznos nije preciziran.

Preporučeni iznos

Austrijske vlasti konkretno savetuju da svako domaćinstvo drži oko 500 evra u malim apoenima. Ovaj iznos omogućava pokrivanje osnovnih troškova u slučaju prekida rada elektronskih sistema ili komplikacija u bankarskim uslugama.

Gde čuvati gotovinu

Stručnjaci za prava potrošača savetuju da novac ne ostavljate ispod dušeka ili u knjigama, već da ga čuvate u sefu. Ako nemate sef, pronađite što sigurnije i suvlje mesto—vlaga može oštetiti papirni novac i učiniti ga neupotrebljivim.

Zašto je gotovina neophodna

Primer iz Nemačke pokazuje koliko je važno imati spremnu rezervu: kada su sistemi za plaćanje karticama prestali da rade u prodavnicama kao što su Aldi, Edeka i dm, kupci su danima mogli da plaćaju samo gotovinom. Ovaj prekid rada jasno je pokazao koliko brzo i neočekivano elektronski sistemi mogu da „padnu“ i jedini način za kupovinu tada je keš.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com