Koja je razlika između toaletne vode i parfema? Evo kada treba koristiti parfem, a kada toaletnu vodu

Razlika između toaletne vode i parfema postoji, i to velika. Koristimo ih godinama, a mnogi ne znaju kada treba koristi jedno, a kada drugo.

Kada želite da mirišete opojno, za čim posežete: za toaletnom vodom ili parfemom? Razlika između toaletne vode i parfema, i to velika, postoji.

Može vam se učiniti da je sasvim svejedno, ali razlika, i to velika, postoji. Razlika je pre svega u koncentraciji mirisa koju data formula ima. Koncentracija igra veliku ulogu u tome koliko će proizvod biti osetan na vašoj koži. Toaletna voda ima manju koncentraciju od parfema, što znači da njen miris kraće traje.

Vodič o toaletnoj vodici

Toaletna voda ima niži procenat mirisnih ulja u sebi, od prilike od pet do 15 odsto. Takođe ona u sebi sadrži više alkohola zbog čega miris lakše i brže isparava sa kože.

Magija koja se krije u parfemu

Parfemi s druge strane imaju veću koncentraciju mirisnih ulja, što znači da u sebi automatski imaju manje alkohola. Osobama sa osetljivom kožom se iz ovog razloga savetuje da se drže parfema u odnosu na toaletnu vodicu. Parfem u sebi ima od 20 do 40 odsto mirisnih ulja.

Mogu li stvarno da mirišu isto?

Donekle, da. Bez obzira o kom se proizvodu i proizvođaču radi, toaletna voda i parfem su zapravo u osnovi isti i predstavljaju mešavinu esencijalnih ulja i drugih ekstrakata. Jedina razlika je zapravo u koncentraciji. Pored toga kompozicija mirisa koja se naziva još i ‘šminka mirisa’ igra vitalnu ulogu u tome koliko toaletna vodica i parfem liče jedno na drugo.

Koliko je trajanje ova dva proizvoda?

Trajnost toaletne vode je od tri do pet sati, dok je parfem predviđen da traje duže od toga. Kako biste oba proizvoda podstakli da traju duže, savet stručnjaka je da ih čuvate na tamnom i hladnom mestu.

Kada treba koristiti parfem, a kada toaletnu vodu?

Razlika između toaletne vode i parfema je velika. Budući da je toaletna voda laganija ona se preporučuje tokom svakodnevnih aktivnosti i u letnjim mesecima. S druge strane, parfemi su intenzivniji i njihova visoka koncentracija preporučljivija je za hladnije dane i večernje izlaske.

Šta je u suštini bolje?

Na vama je da odlučite. U zavisnosti od vaših ličnih preferenci i vašeg budžeta, zavisiće i izbor prilikom kupovine jednog od ova dva proizvoda. Ako tražite povoljnu, svakodnevnu opciju toaletna voda je za vas. Ako pak imate osetljivu kožu i treba vam nešto pouzdano, onda je parfem vaš verni saputnik, prenosi Cdm.

