Koji je vaš generacijski broj? Znate li da godina rođenja otkriva vašu sudbinu i ličnost, ali i koje bolesti vam prete?

Brojevi u našem životu, kao i astrološki znakovi, daju naznaku naše ličnosti.

Ovoga puta osvrnućemo se na važnost godine u kojoj smo rođeni, a svaka od njih nosi svoj generacijski broj koji govori puno toga o našem karakteru, urođenim sposobnostima, slabim i jakim tačkama, mogućoj sudbini i zdravlju.

Kako izračunati generacijski broj?

Na primer:

Rođeni ste 1962. godine.

1 + 9 + 6 + 2 = 18 = 1 + 8 = 9

U ovom slučaju, Vi ste dakle devetka…

Generacijska jedinica

Jedinica daje vođe i ljude sklone pionirskim pothvatima. To je generacija koja želi moć i stabilnost kroz rukovodeća mesta na kojima može biti vodeći autoritet. Radi se o ogromnom potencijalu i ogromnoj energiji koja je jedinicama data samim rođenjem.

Ali kako i da li će one uspeti da se nose s tolikom odgovornošću zavisi i od drugih faktora – ličnog koda, mesta gde su rođeni i odnosa s okolinom. Onda se i za njih može reći, kao i kod ličnog broja, da usled poteškoća znaju da budu malo i naporni. Što se zdravlja tiče uglavnom su to zdravi i vitalni ljudi, ali bi trebalo obratiti pažnju na srce, leđa, cirkulaciju i slezinu.

Generacijska dvojka

Ovde nema liderstva, svet je takav kakav jeste i ne mogu ga menjati već treba prihvatiti situaciju i prilagoditi se. Nisu samostalni, ali nisu ni bez snage, jer za dvojku gde god da se nalazi u kodu važi da mire nepomirljivo i spajaju nespojivo.

Njihova najveća snaga je u krotkosti i saradnji, jer ne mogu biti ratnici nego pregovarači. Stalno će ih u razvoju ometati spoljašnji uticaji i menjati im život, a da se oni ništa o tome neće pitati. Zato je najbolje da uvek vode računa o svojim potezima, jer im je sigurnost diskutabilna.

Ovi ljudi imaju pojačan instinkt, ali ga oni zavisno od ostalih brojeva u kodu ne koriste uvek. Šteta, jer im upravo taj osećaj iz stomaka može biti najbolji savetnik kako da pobede sve blokade u koje upadaju zbog toga što kroz život idu srcem.

Osetljivi su im grudi i stomak, što važi i za dvojke u ličnom broju, jer su sunđeri koji upijaju svu negativnu energiju, a i zato što sve svoje probleme drže u sebi. Imaju problema s probavom, ravnotežom tečnosti u telu i endokrinim žlezdama.

Generacijska trojka

Optimizam i osmeh je ono po čemu bi trebalo da budu prepoznatljivi, to im je i glavna vibracija u životu. Trojka generaciji dozvoljeno je da rizikuje i da se malo više od drugih upušta u avanture i igre, jer imaju više sreće. Ovaj svet vapi za idejama jedne trojke i podržava sve što je kreativno i maštovito. Trojke su i generacija koja je požrtvovana za prijatelje i porodicu i trude se da ne padaju na slatkorečivost da ne bi na kraju sve bilo samo osećaj izigranosti i razočaranosti.

Kao izazov im je dato da pomažu i olakšavaju život ljudima oko sebe, ali to rade u granicama. S druge strane, trojke ne treba da budu ponesene optimizmom niti da obećavaju ono što realno ne mogu da ispune. Svega se treba pridržavati, ali se treba i truditi da preokupiranost maštom i emocijama ne budu za njih preveliki teret.

Trojkama su osetljivi arterijska cirkulacija, jetra, žuč, bedra, gušterača i skloni su pojavi masnih tkiva, a nikako ne bi smeli da konzumiraju alkohol.

Generacijska četvorka

Generacija koja je stub i potpora svim ostalima. Vremenom primete da se svi oslanjaju na njih. U porodici, na poslu i u društvu, poštuje se njihovo mišljenje, a njihova reč je poslednja. Trpe veliki teret da ispravljaju ono što je neko pre njih ranije pogrešio.

Nije lako, ali ako su disciplinovane, ako se ne boje teškog fizičkog rada, ako ne posustaju lako pred preprekama i ako znaju da daju bez pogovora, onda mogu da odgovore na izazov. To im je ujedno i jedini ispravan put, a kroz određeno vreme i u poznijim godinama biće sigurniji i stabilniji od svih. Četvorkama su osetljivi zubi, kosti, koža, ligamenti, štitna žlezda.

Generacijska petica

Generacija kojoj je definitivno najmanje dosadno. U većini slučajeva to su ljudi koji su intelektualno jaki, racionalni i spretni. Ima onih koji bi rekli da su površni, ali nije tako. Njihova otvorenost ka životu i ljudima ih stalno tera na promene.

Ne mogu se pohvaliti da imaju određeni cilj, ali nekako s tim lutanjem oni na kraju uspevaju da nahrane svoju nemirnu dušu. Njima se i preporučuje da sve rade sada i odmah, nikakvo čekanje.

Treba da putuju, uče, pišu i ne brinu da će biti neshvaćeni, koliko god ih osuđivali i tretirali kao nezrele ustvari im se svi potajno dive, dive se njihovoj spretnosti i preduzimljivosti. Petice imaju osetljiv disajni sistem, probleme s hormonima i nervnim sistemom, a osetljivi su im usta i jezik, kao i šake.

Generacijska šestica

Generacija kojoj su porodica i odnosi u njoj najvažnija stvar na svetu. I ne samo to, bitni su im ljudi i njihova osećanja, jer samo kroz skladne i harmonične odnose mogu dobiti potvrdu sebe. Hedonisti su, ljubav im je jako bitna, ali isto tako uživaju u hrani i piću.

Mogu biti plemeniti i pravdoljubivi ili otići u drugu krajnost i postati robovi materijalnog i čulnih uživanja. Ali kakvi god bili, uvek su šarmantni i topli, lepo je biti u njihovoj blizini.

Treba znati da im je porodica početak i kraj, odatle sve kreće i tu se završava, jer nisu sposobni da funkcionišu ako su usamljeni. Šesticama su najosetljiviji reproduktivni organi, bubrezi, venska cirkulacija i grlo.

Generacijska sedmica

Jedan od najtežih zadataka je dat ovoj generaciji i zato su buntovnici. Originalni su i konstruktivni, teže promenama, ali za razliku od petice koja promene pravi na ličnom nivou, sedmice su okrenute društvu i njihove pobune idu protiv svega što je zaostalo i prevaziđeno.

To nije lako i često ih smatraju neozbiljnim, što ponekad jesu, ali niko ne može reći da nisu samostalni i nezavisni. Teško se u svom lovu na vetrenjače uspevaju izboriti i za nešto promene, pa onda mogu biti svadljivi i malo nesnosni za društvo.

Morali bi da budu otvoreniji i opušteniji s drugima. Sedmicama su problematične moždane funkcije i zglobovi, ali i stomak, zbog velike nervoze kojoj su skloni.

Generacijska osmica

Evo generacije kojoj, kad hoće, sve ide od ruke. Misli se na mogućnosti i prilike kojih ima u materijalnom svetu, od novca do moći, data im je mogućnost da tu stignu do vrha. Jedino što ih ona njihova „Ima vremena“ uglavnom na kraju nigde ne odvede.

Ne može im se poreći borbenost, ambicija, želja, ogromna energija, konstruktivnost i takmičarski duh, ali nema istrajnosti. Neobični su, sve im je servirano i možda ih baš zbog toga treba gurati, visiti im nad glavom i stalno ih opominjati da nema muvanja i hvatanja prečica, jer su previše opušteni.

Osmice su od svih brojeva najotpornije na bolest, ali treba nekada kontrolisati nadbubrežne žlezde i bešiku, motoričke nerve, mišiće, glavu i reproduktivne organe.

Generacijska devetka

Generacija koja može na svojim leđima da ponese sav teret ovoga sveta, i što je još važnije – rešiti ga se. Oni sve nasleđuju, od bolesti u porodici do imetka. Radni su, vredni, uporni i tvrdoglavi, pa eto njima svega i svačega u životu.

Imaju vremena za sve i svakoga, naći ćete ih i među kraljevićima i prosjacima.

Jedino nemaju puno vremena za sebe, to jest za zadovoljenje svojih unutrašnjih potreba i za emotivno ispunjenje, u tom pogledu dosta su nesređeni i pomalo nesrećni. Oni na prvom mestu nasleđuju porodične bolesti, ali su im osetljivi i kičma, stopala i hipofiza. Trebalo bi da vode računa o mladežima i tumorima.

