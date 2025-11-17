Koju baku deca više vole – s majčine ili s očeve strane? Nauka je dala konačan odgovor

Večita porodična dilema – koju baku deca više vole? Otkrijte šta kažu naučnici sa Mičigena i zašto je baka po majci u prednosti.

Da li ste se ikada pitali koju baku deca više vole i zašto? Nauka je nedavno potvrdila ono što su mnoge majke već znale!

Deca dobijaju mnogo pozitivnih stvari od svojih baka i deka. Međutim, nauka otkriva da baka po majci treba da ima veću, važniju ulogu od bake po ocu.

Deca po pravilu nemaju istu bliskost i povezanost sa svim bakama i dekama. Studija sprovedena na Univerzitetu u Mičigenu pokazuje da su deca često emocionalno bliža bakama po majci, provode više vremena sa njima i dobijaju više pažnje i resursa nego bake po ocu.

Uobičajeni redosled popularnosti za dete je ovaj – baka po majci, deda po majci, baka po ocu, deda po ocu. Izuzeci se, naravno, dešavaju. Neki smatraju da je ova razlika posledica odnosa roditelja i bake, kao i toga ko se brine o detetu. Drugi veruju da će odnos između žene i njene svekrve – detetove bake po ocu – uvek biti komplikovan, što zauzvrat može da ometa vezu bake i dede sa njihovim unucima.

Glavni krivac: Odnos snaje i svekrve

Ako nema bliskosti između svekrve i snahe, velika je verovatnoća da će dete imati manje bliskosti i sa bakom, sa kojom njegova majka nije bliska. Naravno, studije su otkrile mnoge druge faktore koji takođe utiču na bliskost i odnos sa bakom i dedom. Geografska blizina je takođe važna, a faktori uticaja mogu biti radni status bake i deke, zdravlje, ekonomska situacija i ličnost.

Još jedna varijabla koja utiče na odnose sa bakama i dekama je broj unučadi koje baka i deda imaju. Bake i deke koji imaju mnogo unučadi verovatno neće moći da posvete dovoljno vremena svakom od njih i da se posvete podjednako svim unucima. Naklonost prema bakama i dekama po majci počinje rano, jer se bake po majci češće pozivaju u porođajnu sobu.

Takođe, veća je verovatnoća da će baka po majci pomoći nakon rođenja deteta, što će olakšati ranu vezu sa unukom. Bake i deke koji se vežu za svoje unuke u vrlo ranom dobu verovatnije će kasnije biti pozvani da brinu o detetu i da budu uključeni u sve druge aktivnosti koje se tiču unuka. Stoga će bliskost i povezanost među njima biti vrednija i ojačana.

Ljubav ne bira stranu: Trikovi za jačanje veze sa unucima

Iako je nauka dala statistički odgovor, to ne znači da i Vi ne možete imati sjajan odnos sa unukom, bez obzira na to da li ste s majčine ili očeve strane! Evo tri trika kako da „pobedite“ statistiku i ojačate vezu:

Geografska blizina: Ovo je faktor koji nauka takođe ističe! Što ste bliže, veće su šanse za bliskost. Organizujte redovne, kratke posete umesto retkih i dugih.

Ovo je faktor koji nauka takođe ističe! Što ste bliže, veće su šanse za bliskost. Organizujte redovne, kratke posete umesto retkih i dugih. Kvalitet, ne kvantitet: Ne morate se takmičiti u broju sati. Baka s očeve strane može stvoriti jedinstvenu tradiciju sa unukom – npr. poseban recept za kolače koji prave samo njih dvoje, ili odlazak na pecanje s dedom. To stvara posebnu, ličnu uspomenu.

Ne morate se takmičiti u broju sati. Baka s očeve strane može stvoriti jedinstvenu tradiciju sa unukom – npr. poseban recept za kolače koji prave samo njih dvoje, ili odlazak na pecanje s dedom. To stvara posebnu, ličnu uspomenu. Nikad ne ogovarajte roditelje: Deca će uvek biti na strani svojih roditelja. Nikada ne dozvolite da tenzije u odraslom odnosu utiču na Vaš odnos sa unucima. Uvek promovišite mir.

Nauka nam je dala odgovor, ali ljubav nema pravila! Ipak, razumevanje ovih faktora može pomoći da se porodični odnosi ojačaju i da sva deca dobiju jednaku količinu ljubavi.

