Koliko često prati kosu: odgovor koji ruši pravilo i ostavlja vas bez teksta

Koliko često prati kosu, a da ne bude masna do podneva? Pravi odgovor zavisi od dve stvari koje stalno ignorišete.

Pitanje koliko često prati kosu deli ljude na dva tabora godinama. Jedni stoje pod tušem svako jutro, drugi izdrže i pet dana bez šampona i hvale se time. Istina je negde između, ali ne tamo gde mislite.

Ključ nije u kalendaru, već u tome šta vaša koža glave radi dok spavate. A taj detalj se nalazi negde na sredini ovog teksta, pa nemojte preskakati.

Zašto svakodnevno šamponiranje pravi više štete nego prljavština

Koža glave proizvodi sebum, prirodno ulje koje štiti vlasi od pucanja. Kada perete kosu svako jutro, žlezde se „uplaše“ i počnu da rade dvostruko brže. Rezultat? Do podneva kosa izgleda kao da je niste oprali tri dana. Što češće šamponirate, to vam je kosa masnija, koliko god to zvučalo paradoksalno.

Sulfati u jeftinim šamponima dodatno isušuju koren, a vrhovi postaju lomljivi. Onda ljudi posegnu za maskama i serumima, troše novac, a problem su sami stvorili.

Koliko često prati kosu prema tipu vlasi

Ne postoji jedan broj koji važi za sve. Tanka, ravna kosa se masti brže jer sebum lakše klizi niz vlas. Gusta, talasasta ili kovrdžava kosa može da izdrži i nedelju dana bez problema. Evo realnog okvira:

Masna kosa i koža glave: svaka dva dana, ne češće

Normalna kosa: dva do tri puta nedeljno

Suva, farbana ili kovrdžava kosa: jednom, maksimalno dvaput nedeljno

Kosa posle treninga: isperite samo vodom, bez šampona

Ovaj poslednji trik retko ko koristi, a menja sve. Znoj se ispira čistom mlakom vodom, sebum ostaje gde treba.

Koji je idealan ritam pranja kose za prosečnu osobu

Za većinu ljudi srednje dužine i gustine kose, idealna učestalost pranja kose je dva do tri puta nedeljno. To je dovoljno da se uklone prljavština i višak masnoće, a da se zaštitni sloj ne uništi.

Tranziciona faza koja traje tačno 21 dan

Ako trenutno perete kosu svaki dan i želite da se prebacite na ređi ritam, prvih nekoliko nedelja biće neprijatno. Kosa će izgledati masno, težak će vam pasti odlazak na posao. Žlezde lojnice se prilagođavaju otprilike tri nedelje, posle toga sebum se proizvodi u normalnoj količini.

U tom periodu suvi šampon je vaš najbolji prijatelj. Ne onaj koji ostavlja belu prašinu po teget džemperu, već prozirne formule koje upijaju masnoću bez traga. Naneti uveče, ne ujutru, da preko noći upije ulje na korenu.

Prevruća voda je tihi krivac za masnu kosu. Stimuliše žlezde da rade još više. Završite pranje mlakom ili hladnom vodom, kosa će biti sjajnija i duže ostati čista.

Druga greška je nanošenje regeneratora na koren. Regenerator ide isključivo od sredine dužine ka vrhovima. Koren ne treba dodatnu hidrataciju, on je već dobija od sopstvenog sebuma.

Treća greška, najveća: trljanje peškirom posle pranja. Vlažna kosa je najranjivija, a vi je tretirate kao da brišete prozor. Koristite pamučnu majicu ili mikrofiber turban, samo lagano isceđivanje.

Kada je dnevno pranje opravdano

Postoje situacije kada nemate izbor. Sportisti koji se svakodnevno znoje, ljudi sa seboroičnim dermatitisom, oni koji rade u prašnjavoj sredini. U tim slučajevima birajte blage šampone bez sulfata i ne masirajte koren noktima, već jagodicama prstiju.

Šta je vaš ritam, koliko puta nedeljno perete kosu i da li ste primetili razliku kada ste promenili učestalost

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com