Koliko ćete životinja pronaći na ovoj slici: Samo pravi genijalci vide baš sve (foto)

Ova optička iluzija već godinama fascinira korisnike društvenih mreža, jer ono što se na njoj skriva mogu da pronađu samo najinteligentniji ljudi…Proverite da li ste to baš vi.

Da biste prepoznali svaku skrivenu životinju, potrebni su pažnja i vežbana percepcija. Ova optička zagonetka postala je hit na mrežama jer u jednoj sliku krije čak 14 različitih bića, a prosečna osoba uoči tek šest do dvanaest.

How many animals can you spot in this picture?Watching wildlife is one of the unique pleasures of visiting national… Posted by Midwest National Parks on Wednesday, October 10, 2018

Zašto nam iluzije beže sa uma

Na prvi pogled, slika deluje kao nasumične crne i bele siluete. Upravo kontrast i gust raspored figura zbunjuju mozak, koji pokušava da uskladi oblike sa poznatim obrisima životinja. Dok ne istrenirate oči, skriveni oblici ostaju neprimetni.

Kako pristupiti zadatku

Pogledajte sliku bez žurbe i fokusirajte se na jedan ugao.

Pronađite najupečatljivije obrise poput ptice ili mačke.

Zatim pređite mišem ili prstom preko celog kadra, tražeći manje, prikrivene oblike.

Ako zapnete, odmaknite pogled na nekoliko sekundi, pa se vratite – oslobođena svest pomaže mozgu da uoči skrivene detalje.

Rešenje: 14 životinja na jednom mestu

Kada posmatrači konačno ugledaju sve životinje, među prvima prepoznaju pticu, mačku, vuka i krticu. Međutim, u daljem pretraživanju otkrivaju i:

zeca

dabar

šišmiša

ribu

guštera

ajkulu … i još četiri manje očigledne figure koje se tope u pozadini.

Šta nam pokazuje ovaj test

Broj uočenih životinja otkriva koliko smo precizni u obradi vizuelnih podataka. Redovna vežba sličnih zadataka poboljšava pažnju, trenira moždane puteve za brže rešavanje problema i može biti koristan alat za razvoj istraživačkih veština. Pre izazova podelite zagonetku s prijateljima i proverite čije oči brže uočavaju sve skrivene figure!

