Koliko je žena visoka visoka, takva je u duši: Vaša visina najpreciznije otkriva vaš karakter

Da li znate da visina otkriva karakter na načine koje niste ni slutili? Saznajte šta vaši centimetri govore o temperamentu i skrivenoj snazi.

Fizička konstitucija nije samo stvar genetike, već ogledalo unutrašnje energije i temperamenta. Istraživanja i narodna mudrost se slažu u jednom – način na koji žena nosi svoje centimetre mnogo govori o njenoj duši.

Verovale ili ne, psiholozi sugerišu da visina otkriva karakter mnogo preciznije nego što se obično misli. Bilo da ste niske, prosečne ili izrazito visoke, vaša statura nije samo broj na metru, već pokazatelj kako pristupate problemima, ljubavi i životnim izazovima.

Jednostavan i precizan test sa verovatnoćom od 90 posto odrediće ko ste, zapravo. Potrebno je samo izabrati svoju visinu i pogledati rezultat ispod.

140 – 150 cm

Pametna i visprena osoba. Vi ste veliki mislilac. Vaše misli i ideje su najvažnija stvar, piše uspesnazena.com. Volite, u tišini i samoći, razmišljati o svojim teorijama, stavovima i pogledima. Vi ste introvertna osoba. Slažete se sa onima koji vole da misle i da uče. Trošite dosta vremena razmišljajući o moralu. Pokušavate raditi ono što je ispravno, čak i ako se većina sa vama ne slaže.

150 – 160 cm

Pronicljiva i filozofska osoba, jedinstvena u duhovnom smislu. Pored vas nema nikoga vama sličnog. Veoma ste intuitivni, i pomalo čudni. Često vas razumeju pogrešno, i to vas boli. Vama je neophodan lični prostor. Treba da razvijate svoju kreativnost, ona zahteva poštovanje drugih. Vi ste osoba koja jasno vidi tamne i svetle strane života. Veoma ste emotivni.

160 – 170 cm

Zanimljiva ste, i uzbudljiva ličnost. Istinoljubac. Odgovorna osoba koja voli da brine o drugima. Verujete u pošten posao i lako preuzimate odgovornost. Imate dobar karakter. Izazivate poverenje kod drugih ljudi. Vi ste snažna, komunikativna, brza i duhovita ličnost. Uvek postoji nešto zanimljivo što možete ispričati drugima. Voljeni ste i prihvaćeni u društvu.

170 – 180 cm

Sigurna i dominantna osoba. Veoma ste nezavisni. Vaš moto: “Uradi sam”. Oslanjate se samo na sebe. Znate kako da ostanete jaki za sebe i druge ljude, one koje volite. Vi znate šta želite i ne plašite se ići u susret tome. Jedino, što zahtevate od drugih je da budu iskreni prema vama. Spremni ste za istinu.

Od 180 do 200 cm

Veoma ste nezavisni. Pronicljiva i filozofska osoba, jedinstvena u duhovnom smislu. Pored vas nema nikoga vama sličnog. Veoma ste intuitivni, i pomalo čudni. Trošite dosta vremena razmišljajući o moralu. Pokušavate da radite ono što je ispravno, čak i ako se većina sa vama ne slaže. Nikada se niste razočarali u vama bliske ljude, romantični ste i dobar ljubavnik/ca.

Na kraju dana, nije presudno šta metar pokazuje, već kako tu energiju nosite kroz život. Bilo da dominirate visinom ili osvajate šarmom iz „donjeg rakursa“, vaša visina otkriva karakter koji je jedinstven i neponovljiv. Zagrlite svoju prirodu, ispravite leđa i koračajte ponosno, jer prava lepota dolazi iz samopouzdanja kojim zračite!

