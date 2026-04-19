Koliko kilograma je idealno za ženu od 170 cm? Ovo je tačna tabela za svaku godinu starosti

Ovo je tačna tabela idealne težine za žene visoke 170 cm. Pogledajte koliko kilograma treba da imate u vašim godinama.

Večita dilema svake žene – da li imam previše, premalo ili taman, konačno ima svoj naučni odgovor. Zaboravite na iscrpljujuće dijete i nagađanja, jer ova tačna tabela koju su potvrdili nutricionisti krije jedino pravo rešenje za vaše telo.

Mnoge žene visoke 170 centimetara prave veliku grešku i slepo jure onaj broj koji su imale u srednjoj školi. Prema rečima stručnjaka, takav pristup vas nepotrebno iscrpljuje i ozbiljno šteti vašem organizmu.

Vaša idealna težina se prirodno i opravdano menja kako starite.

Da li kilaža treba da ostane ista celog života?

Ne, vaša očekivana kilaža nije ista sa dvadeset i pedeset godina. Dok je u dvadesetim idealno imati oko 61 do 63 kilograma, u pedesetim se preporučuje od 65 do 68 kilograma zbog prirodnog smanjenja mišića i drugačijeg hormonskog balansa.

Kada napunite trideset godina, vaš bazalni metabolizam usporen je za nekoliko procenata. Zbog toga se dešava da jedete isto, a garderoba postaje tesna.

Ovo nije razlog za paniku. Važno je prihvatiti da telo sakuplja male zalihe energije kako bi zaštitilo unutrašnje organe.

Šta kaže nauka?

Mnogi lekari odustaju od strogih okvira kada je reč o kilaži. Umesto toga, posmatraju širu sliku.

Kako navodi studija objavljena u časopisu „International Journal of Public Health“, istraživanje o promeni idealne težine tokom života ukazuje da se očekivani parametri i proporcije tela sasvim prirodno menjaju kroz godine.

Ne dozvolite da vas stare farmerke frustriraju.

Evo kako izgleda tačna tabela za žene visine 170 cm, podeljena po starosnim dobima:

Od 20 do 29 godina: 60 – 63 kg

Od 30 do 39 godina: 62 – 65 kg

Od 40 do 49 godina: 64 – 67 kg

Od 50 do 59 godina: 65 – 68 kg

Preko 60 godina: 66 – 69 kg

Ova tabela kilograma služi kao smernica. Ako redovno trenirate, možete biti teži, a nositi manji broj odeće. Razlog tome leži u gustini tkiva.

Zbog čega se normalna kilaža menja?

U četrdesetim godinama dolazi do blagog pada estrogena. Telo gubi kalcijum, pa je zdravlje mišića i kostiju prioritet broj jedan. Tada prirodno dodajete nekoliko kilograma.

Ovaj višak služi kao toplotni i zaštitni izolator. Takođe, hormonske promene posle četrdesete usporavaju sagorevanje ugljenih hidrata.

Probajte da zamenite bele šećere integralnim žitaricama. Uradite brzu proveru obima struka umesto svakodnevnog vaganja.

Zašto je pravi broj kilograma ključan za zdravlje?

Preterano niska kilaža u kasnijim godinama povećava rizik od preloma kostiju i osteoporoze. Vaš gubitak mišićne mase stvara osećaj stalnog umora i malaksalosti. Fokusirajte se na proteine u ishrani.

Zato je pametnije održavati stabilnost nego stalno biti na restriktivnim režimima. Vaša idealna BMI tabela pokazuje da su blage oscilacije od dva do tri kilograma potpuno bezopasne.

Ako se osećate snažno, imate energije za svakodnevne zadatke i spavate mirno, onda zaboravite vagu na trenutak. Osluškujte svoj organizam.

