Koliko lica vidite za 5 sekundi, toliko ste zapravo pažljivi: Test koji će proveriti vaš IQ

Optička iluzija koja je pred vama ima za cilj da otkrije vašu pažnju i samim ti i vaš IQ, jer za manje od pet sekundi morate da pronađete što više lica na ovoj slici.

Iluzija će takođe otkriti koliko brzo vaš mozak prepoznaje obrasce i koliko varira percepcija među ljudima.

Šta iluzija testira

Iluzija igra na fenomen pareidolie, sklonost da u nejasnim oblicima prepoznajemo lica i poznate oblike; brzina kojom ih uočavamo zavisi od pažnje, navike traženja detalja i sposobnosti da filtriramo vizuelni šum.

Ako želite brzo da pronađete što više lica, fokusirajte se prvo na kontrastne tačke koje mogu predstavljati oči i usta, tražite simetrične oblike i pomerajte pogled sistematski preko slike umesto da skenirate nasumično; takav pristup često otkriva dodatne skrivene figure koje inicijalno niste uočili.

Šta rezultat govori o vama

Uočavanje velikog broja lica u kratkom roku govori prvenstveno o veštini vizuelne pažnje i navici traženja obrazaca, a ne nužno o opštoj inteligenciji; ovaj test je više zabavan izazov i provera opažanja nego ozbiljna dijagnostika.

Pokušajte test sami: dajte sebi tačno pet sekundi, izbrojte koliko lica vidite i podelite rezultat s prijateljima — takmičenje u opažanju može biti efikasan i zabavan način da poboljšate brzinu i fokus svog vida.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com