Koliko muškarci, a koliko žene zaista razmišljaju o seksu: Zaboravite na sve što mislite da znate

Popularni mit kaže da muškarci misle o seksu svakih sedam sekundi, što bi značilo oko 514 misli svakog sata. Ali koliko zaista razmišljamo o seksu, hrani i snu tokom dana?

Muškarci vs žene: razbijanje mita

Iako legenda tvrdi da muškarci neprestano razmišljaju o seksu, konkretni podaci pokazuju da je prosečan broj ipak znatno manji od mitskih 514 misli na sat. Često se zaboravlja da i žene redovno razmišljaju o ovim osnovnim potrebama, pa je važno sagledati stvarne brojke, a ne predubeđenja.

Istraživači su 2011. pratili 283 studenta: svaki put kada bi im na pamet pala misao o seksu, hrani ili snu, pritisnuli bi tastere. Rezultati su pokazali da muškarci u proseku razmišljaju o seksu 19 puta dnevno, dok žene to čine oko 10 puta dnevno.

Objavljeni podaci potvrđuju da muškarci misle o seksu gotovo dvostruko češće od žena. Međutim, ista studija otkriva da ne postoji značajna interakcija između pola ispitanika i vrste kognicije: muškarci su, pored seksa, češće razmišljali i o hrani i snu nego žene.

Razgovori o seksu: Nisu više tabu

U novijoj studiji iz 2019. godine, sprovedenoj u saradnji s Pure Romance i anketom 2.000 seksualno aktivnih Amerikanaca, 65% ispitanika izjavilo je da im je prijatno da razgovaraju o svom seksualnom životu, a 29% se oseća “vrlo prijatno”. Najčešći sagovornik je partner ili supružnik (61%), zatim najbolji prijatelj (60%), prijatelji (40%), kolege s posla (28%) i cimeri (26%).

U svetlu ovih istraživanja, jasno je da razmišljanje i razgovor o seksu ne idu toliko na ruku stereotipima koliko nam često izgleda. Muškarci vode tek blagu prednost u frekvenciji misli o seksu, dok su i kod žena ovi trenuci češći nego što im pripisujemo.

